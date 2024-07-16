Действующий президент Руанды во второй раз набрал 99% голосов на выборах

Действующий президент Руанды набрал 99% голосов на выборах при подсчете 79% бюллетеней. Два других кандидата получили менее 1% голосов, передает NUR.KZ со ссылкой на Voice of America.

Действующий лидер Руанды Поль Кагаме победил на президентских выборах в стране, набрав 99% голосов при подсчете 79% бюллетеней. Стоит отметить, что на предыдущих выборах он победил с таким же отрывом.

Его соперниками на этот раз были Франк Хабинеза и журналист Филипп Мпаимана. Первый набрал 0,53% голосов, второй - 0,32%. Как пишет издание, нескольким другим кандидатам, яро критиковавшим политику Кагаме, запретили баллотироваться.

Поль Кагаме занимает пост президента Руанды с 2000 года. До этого с 1994 года он был на различных государственных должностях.

На этих выборах, как утверждает издание, голосовали 9 млн граждан страны из 14 млн.

Добавим, по информации на сайте Британской энциклопедии, Руанда - страна, не имеющая выхода к морю, расположенная в восточно-центральной части Африки. Страну часто называют "землей тысячи холмов".

Столица страны - город Кигали, расположенный в центре Руанды на реке Руганва.

На севере Руанда граничит с Угандой, на востоке - с Танзанией, на юге - с Бурунди, а на западе - с Демократической Республикой Конго.