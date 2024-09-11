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Токаев поприветствовал новых послов ряда стран в Казахстане (фото)

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Касым-Жомарт Токаев принял новых послов
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 11 сентября, принял верительные грамоты послов ряда государств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В резиденции "Акорда" состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами семи государств.

Верительные грамоты вручили посол Королевства Испании Луис Франсиско Мартинес Монтес, посол Эстонской Республики Яап Ора, посол Республики Узбекистан Бахтиер Ибрагимов, посол Республики Судан Мухаммед аль-Газали Сиррадж, посол Республики Руанда Чарльз Кайонга, посол Доминиканской Республики Алехандро Ариас Сарсуэла, посол Республики Маврикий Хесвар Джанке.

Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов
Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов. Фото: Акорда

️Глава государства обратился к дипломатам с приветственной речью.

"Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, открыт для международного сотрудничества и привержен принципам Устава ООН. Мы твердо убеждены, что ООН играет незаменимую роль в глобальной системе, и неизменно поддерживаем эту универсальную организацию. Вместе с тем мы стремимся к развитию двусторонних отношений с вашими государствами, а также к сотрудничеству на многостороннем уровне. Казахстан – динамично развивающаяся страна, и мы верим, что сможем сделать нашу экономику устойчивой. Безусловно, это нелегкий процесс, но успех во многом зависит от того, как мы будем сотрудничать, в том числе с вашими государствами", - сказал президент.

️В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.

Отметим, что на днях глава государства Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки - были назначены главы дипломатических миссий в ряде государств.

Данияр Сарекенов был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Словения.

Еркин Ахинжанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Объединенной Республике Танзания, Республике Мозамбик по совместительству. Также он возглавляет дипмиссю Казахстана в ЮАР.

А Алимхан Есенгельдиев был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2160094-tokaev-poprivetstvoval-novyh-poslov-ryada-stran-v-kazahstane/

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