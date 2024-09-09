Токаев сменил послов в ряде стран

Сегодня Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки - были назначены главы дипломатических миссий в ряде государств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Сарекенов Данияр Кабидоллаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Словения", - сообщили в пресс-службе президента.

Данияр Сарекенов. Фото: gov.kz

Ранее он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Индонезия, чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Филиппины по совместительству.

Данияр Сарекенов родился 25 сентября 1971 года. Окончил исторический факультет Казахского государственного национального университета им. Аль-Фараби. Владеет английским и японским языками, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.

В системе Министерства иностранных дел РК работает с 1993 года. В разные годы занимал должности заместителя отдела по внешним связям Канцелярии премьер-министра, советник-посланника посольства РК в Японии, чрезвычайного и полномочного посла РК Малайзии, Индонезии и в Республике Филиппины, а также посла РК при АСЕАН.

Еркин Ахинжанов. Фото: Посольство РК в ЮАР

Помимо этого чрезвычайный и полномочный посол РК в Южно-Африканской Республике Ахинжанов Еркин Кадырбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Объединенной Республике Танзания, Республике Мозамбик по совместительству.

По информации сайта посольства РК в ЮАР, Еркин Ахинжанов родился 28 сентября 1968 года в Алматы.

В 1992 году окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков.

Трудовой путь начал в 1992 году - стал преподавателем английского языка Казахского государственного экономического университета (КазГЭУ).

С 1993 году работает в системе МИД РК.

В разные годы занимал должности директора Департамента Европы МИД РК, советника-посланника посольства Казахстана в США, заместителя постоянного представителя РК при ООН в Нью-Йорке. С 2019 по 2-23 год - посол Республики Казахстан в Норвегии. С 2023 года возглавляет дипмиссию РК в ЮАР.

Алимхан Есенгельдиев: Посольство РК в Афганистане

Еще сегодня указом главы государства Есенгельдиев Алимхан Онгарович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан.

По информации сайта посольства РК в Афганистане, Алимхан Есенгельдиев родился 8 сентября 1962 года в Таразе.

Около 30 лет работает в системе МИД РК. За годы работы был - первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике, главный специалист Департамента международного сотрудничества Аппарата Министра обороны РК, Советник посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике.

С 2018 года являлся послом Казахстана в Афганистане.