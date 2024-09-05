Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Действия при землетрясении отработали на учениях ОДКБ в Алматинской области (фото, видео)

Опубликовано:

Учения "Скала-2024"
Учения "Скала-2024". Фото: МЧС РК

4-5 сентября 2024 года в Алматинской области прошло совместное учение подразделений органов по ЧС государств-членов ОДКБ, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается на официальном сайте МЧС РК, в учении приняли участие спасательные подразделения органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций государств-членов ОДКБ - Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Российской Федерации.

В первый день учения (4 сентября) отработано 2 этапа учения, в рамках которого в формате командно-штабной игры организована работа оперативного штаба по отработке действий при угрозе и возникновении землетрясения, уточнению сил и средств группировки спасательных подразделений государств-членов ОДКБ.

Учения "Скала-2024"
Учения "Скала-2024". Фото: МЧС РК

5 сентября прошел третий этап - практическая часть учений на базовом полигоне в сфере подготовки спасательных подразделений ОДКБ "Скальный город - Астана" (Алматинская область, Илийский район, урочище Тамгалы Тас).

Учения "Скала-2024"
Учения "Скала-2024". Фото: МЧС РК

Учения "Скала-2024"
Учения "Скала-2024". Фото: МЧС РК

В рамках третьего этапа учения проведена выставка аварийно-спасательной техники и оборудования.

Учения "Скала-2024"
Учения "Скала-2024". Фото: МЧС РК

Для отработки практических действий было определено четырнадцать учебных мест, на которых имитировались чрезвычайные ситуации различных видов. Каждое из мест имело свое предназначение, этапы и условия прохождения.

"По легенде учения, на территории населенного пункта в результате разрушительного землетрясения произошло разрушение промышленных зданий и сооружений, обрушение моста и утечка опасных химических и радиоактивных веществ, ввиду вторичных факторов возникли различные пожары, имеются пострадавшие", - сообщается о заданном сценарии в публикации.

Спасатели проводили разведку зоны землетрясения с применением воздушных судов, десантирование спасательных групп специального назначения с кинологическими расчетами, продемонстрированы аварийно-спасательные работы в зоне разрушения строительных конструкций и в условиях химического заражения местности, дегазация местности и специальная обработка пострадавших.

Учения "Скала-2024"
Учения "Скала-2024". Фото: МЧС РК

Учения "Скала-2024"
Учения "Скала-2024". Фото: МЧС РК

Учения "Скала-2024"
Учения "Скала-2024". Фото: МЧС РК

Кроме того, отработаны совместные действия по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных и неотложных работ на железнодорожном транспорте, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, развертыванию и организации работы полевого лагеря для пострадавшего населения, полевой химической лаборатории.

В ходе проведения аварийно-спасательных работ были задействованы пожарные и спасательные подразделения, спасательная авиация, беспилотный летательный аппарат вертолетного типа, робототехнические устройства. 

"Спасатели государств-членов ОДКБ в ходе учения не только совершенствовали практические навыки при ликвидации последствий разрушительного землетрясения, но и обменялись опытом проведения спасательных операций.

В целом, маневры спасательных подразделений пяти стран показали, что совместные силы способны успешно взаимодействовать при ликвидации чрезвычайных ситуаций", - подчеркивает ведомство.

В рамках специальных учений "Скала-2024" среди спасательных подразделений государств–членов ОДКБ были проведены соревнования по спасательному многоборью. По результатам которого кубками и подарками награждены команда Казахстана за занятое первое место, команда Беларуси за занятое второе место, команда Кыргызстана за занятое третье место,  а "Кубком дружбы" - команды России и Таджикистана, сообщается в публикации.

Напомним, в конце января мы писали, что в сентябре-октябре этого года в Казахстане планируется провести совместные с миротворческими силами ОДКБ учения.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), как указано на ее официальном сайте, была создана в 1992 году. В состав организации входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2157600-skala-2024-v-almatinskoy-oblasti-proshla-otrabotka-deystviy-pri-zemletryasenii-spasatelyami-stran-odkb-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie