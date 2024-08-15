Токаев направил телеграмму президенту Индии
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня направил поздравительную телеграмму президенту Индии, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.
Глава государства поздравил Драупади Мурму с Днем независимости.
️Отметив значительный экономический прогресс и глобальную роль Индии в деле укрепления мира и устойчивого развития, президент выразил уверенность в дальнейшем углублении долгосрочного сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержке.
️Глава государства пожелал президенту Драупади Мурму успехов во всех ее начинаниях, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.
Как сообщает ТАСС, День Независимости Индии отмечается ежегодно 15 августа. В этот день в 1947 году ровно в полночь первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру поднял над крепостью Красный форт в Нью-Дели национальный трехцветный флаг, что стало символом ухода британских колонизаторов.
Стоит отметить, что ранее Касым-Жомарт Токаев сегодня направил поздравительную телеграмму премьер-министру Пакистана - он поздравил Шахбаза Шарифа с Днем независимости.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2149512-tokaev-napravil-telegrammu-prezidentu-indii/