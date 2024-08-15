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Токаев направил телеграмму президенту Индии

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Драупади Мурму
Касым-Жомарт Токаев и Драупади Мурму. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня направил поздравительную телеграмму президенту Индии, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

Глава государства поздравил Драупади Мурму с Днем независимости.

️Отметив значительный экономический прогресс и глобальную роль Индии в деле укрепления мира и устойчивого развития, президент выразил уверенность в дальнейшем углублении долгосрочного сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержке.

️Глава государства пожелал президенту Драупади Мурму успехов во всех ее начинаниях, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.

Как сообщает ТАСС, День Независимости Индии отмечается ежегодно 15 августа. В этот день в 1947 году ровно в полночь первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру поднял над крепостью Красный форт в Нью-Дели национальный трехцветный флаг, что стало символом ухода британских колонизаторов.

Стоит отметить, что ранее Касым-Жомарт Токаев сегодня направил поздравительную телеграмму премьер-министру Пакистана - он поздравил Шахбаза Шарифа с Днем независимости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2149512-tokaev-napravil-telegrammu-prezidentu-indii/

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