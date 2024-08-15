Токаев направил телеграмму президенту Индии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня направил поздравительную телеграмму президенту Индии, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

Глава государства поздравил Драупади Мурму с Днем независимости.

️Отметив значительный экономический прогресс и глобальную роль Индии в деле укрепления мира и устойчивого развития, президент выразил уверенность в дальнейшем углублении долгосрочного сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержке.

️Глава государства пожелал президенту Драупади Мурму успехов во всех ее начинаниях, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.

Как сообщает ТАСС, День Независимости Индии отмечается ежегодно 15 августа. В этот день в 1947 году ровно в полночь первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру поднял над крепостью Красный форт в Нью-Дели национальный трехцветный флаг, что стало символом ухода британских колонизаторов.

Стоит отметить, что ранее Касым-Жомарт Токаев сегодня направил поздравительную телеграмму премьер-министру Пакистана - он поздравил Шахбаза Шарифа с Днем независимости.