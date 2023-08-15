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30 лет независимости Казахстана

Токаев поздравил премьер-министра Индии

Опубликовано:

Нарендра Моди
Нарендра Моди. Фото: gov.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 15 августа, направил поздравительную телеграмму премьер-министру Индии, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Касым-Жомарт Токаев направил поздравления и наилучшие пожелания премьер-министру Нарендре Моди по случаю Дня независимости Индии.

"Отметив, что Казахстан и Индию долгие годы связывают отношения стратегического партнерства, президент выразил приверженность дальнейшему развитию многогранного взаимодействия в интересах двух стран", - говорится в сообщении Акорды.

Как сообщает ТАСС, День Независимости Индии отмечается ежегодно 15 августа. В этот день в 1947 году ровно в полночь первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру поднял над крепостью Красный форт в Нью-Дели национальный трехцветный флаг, что стало символом ухода британских колонизаторов.

Между тем на сайте посольства РК в Индии отмечается, что дипломатические отношения между Индией и Казахстаном были установлены 22 февраля 1992 года. В ноябре 1993-го в столице Индии Нью-Дели было открыто посольство Республики Казахстан.

Посольство РК в Индии также является дипломатическим представительством Казахстана в Бангладеш, Бутане, Мальдивской Республике, Непале и в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству.

С апреля 2021 года послом РК в Индии является Нурлан Жалгасбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2032489-tokaev-pozdravil-premer-ministra-indii/

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