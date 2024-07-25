Казахстан и Катар смогут выдавать друг другу преступников

Казахстан и Катар смогут выдавать друг другу лиц, подозреваемых в преступлении. Соответствующий проект закона опубликовали на сайте "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Проект закона "О ратификации соглашения между РК и Государством Катар о выдаче" был опубликован на сайте 24 июля. Его публичное обсуждение продлится до 7 августа.

Согласно проекту закона, Казахстан и Катар смогут выдавать друг другу лиц, подозреваемых в преступлении.

"В соответствии с положениями настоящего соглашения и своим национальным законодательством стороны обязуются по запросу выдавать другой стороне лиц, установленных на их территории, за преступления, которые в соответствии с законодательством сторон наказываются лишением свободы на срок не менее одного года или более строгим наказанием", - гласит документ.

При этом в выдаче, как говорится в тексте соглашения, должно быть отказано в любом из следующих случаев:

если разыскиваемое лицо является гражданином запрашиваемой стороны;

если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, является политическим преступлением или связано с политическим преступлением;

если имеются веские основания полагать, что разыскиваемое лицо будет подвергнуто пыткам или жестокому обращению из-за его расы, этнического происхождения, религии, национальности, принадлежности к социальной группе или по политическим убеждениям, а также другие случаи.

Напомним, что такой же договор был заключен Казахстаном с Кипром в июле 2022 года.

Добавим, в Генпрокуратуре рассказывали, что по состоянию на декабрь прошлого года в Казахстан было возвращено более 100 лиц, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе убийствах, изнасилованиях, создании финансовых пирамид, организованных преступных групп.

При этом удалось экстрадировать 7 разыскиваемых, в том числе из Германии, Камеруна, Польши и Швеции, сообщалось на официальном сайте ГП.

Наряду с этим тогда велась работа по экстрадиции разыскиваемых из Аргентины, Бразилии, Германии, Грузии, Испании, ОАЭ, Польши, России, Сербии, Турции, Украины, Франции, Чехии и др.