Казахстан разработает для СНГ модельный закон о семейно-бытовом насилии

Сенат Казахстана разработает модельный закон о противодействии семейно-бытовому насилию для стран-участниц Межпарламентской Ассамблеи СНГ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу верхней палаты.

Как сообщает пресс-служба сената парламента в Telegram-канале, спикер палаты Маулен Ашимбаев с группой депутатов приняли участие в заключительных заседаниях X Парламентского форума БРИКС и заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

Инициативу Маулена Ашимбаева по разработке модельного закона сегодня в Санкт-Петербурге на заседании Совета поддержали члены Ассамблеи СНГ.

"Казахстан наработал значительный опыт законодательного регулирования противодействия и предупреждения семейно-бытового насилия. По инициативе президента страны в апреле этого года был принят закон об усилении защиты прав женщин и детей.

Поэтому сенат парламента Казахстана выступил с инициативой о разработке соответствующего модельного закона для стран СНГ", — сообщил Ашимбаев.

Отмечается, что до конца года сенат уже внесет проект соответствующего законодательного акта на рассмотрение Межпарламентской Ассамблеи, чтобы модельный закон в последующем могли использовать в своей законотворческой деятельности парламентарии других стран СНГ.

Напомним, в 2023 году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

Кроме того, с 19 мая 2023 года в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

Однако принятых мер, по мнению экспертов, было недостаточно.

В начале декабря 2023 года Токаев утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, согласно которому предусматривается в числе прочего и ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия, и создание в МВД специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием.

В начале января стало известно, что в МВД создадут особое подразделение по борьбе с бытовыми насилием.

В конце января Токаев вновь высказался о защите женщин и детей от насилия, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РК.

В апреле этого года главой государства был подписан закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.