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Токаев поздравил нового президента Финляндии

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб
Президенты Казахстана и Финляндии. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Александру Стуббу. Глава государства поздравил его с избранием на пост президента Финляндии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес Александра Стубба в связи с его победой на президентских выборах, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Ваша победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки народом вашей перспективной программы, а также признанием Вашего богатого политического опыта. Убежден, что под вашим руководством Финляндия продолжит путь динамичного роста и процветания.

Мы высоко ценим крепнущие отношения с Финляндией, основанные на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Я рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами и финским Правительством в целях дальнейшего укрепления долгосрочного сотрудничества и раскрытия потенциала двусторонних отношений во благо наших стран", – говорится в телеграмме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2060568-tokaev-pozdravil-novogo-prezidenta-finlyandii/

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