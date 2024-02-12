Токаев поздравил нового президента Финляндии

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Александру Стуббу. Глава государства поздравил его с избранием на пост президента Финляндии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес Александра Стубба в связи с его победой на президентских выборах, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Ваша победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки народом вашей перспективной программы, а также признанием Вашего богатого политического опыта. Убежден, что под вашим руководством Финляндия продолжит путь динамичного роста и процветания.

Мы высоко ценим крепнущие отношения с Финляндией, основанные на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Я рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами и финским Правительством в целях дальнейшего укрепления долгосрочного сотрудничества и раскрытия потенциала двусторонних отношений во благо наших стран", – говорится в телеграмме.