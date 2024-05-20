Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев встретился с главой МИД Китая

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Ван И
Касым-Жомарт Токаев и Ван И. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительно важную роль дипломатии Китая в мировой политике. По его словам, китайские инициативы формируют глобальную повестку дня и вносят существенный вклад в поддержание международного мира и стабильности.

Он назвал Китай признанным лидером во многих сферах, включая производство и экспорт товаров, технологические инновации, экономический рост, международные инвестиции и т.д.

Глава государства также дал высокую оценку казахско-китайским отношениям в рамках международных организаций, в том числе ООН, ШОС, СВМДА.

"Казахстан был и остается надежным партнером Китая. Мы делаем все возможное для реализации договоренностей, которые были достигнуты ранее. Действительно, наши взаимоотношения и сотрудничество устремлены вперед - в будущее", - сказал президент.

Министр Ван И выразил благодарность главе нашего государства за оказанное на казахской земле гостеприимство и передал наилучшие пожелания от имени Председателя КНР Си Цзиньпина.

️В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, а также возможности расширения межправительственных контактов.

Глава государства передал теплые слова приветствия лидеру КНР Си Цзиньпину и отметил, что возлагает большие надежды на его предстоящий государственный визит в Астану.

Напомним, в июле этого года ожидается визит Си Цзиньпина в Казахстан. Об этом стало известно в марте текущего года - глава государства в ходе визита в Китай провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. В разговоре он передал председателю Си, что в Казахстане с нетерпением ждут его скорый визит.

А на днях Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьера Госсовета Китайской Народной Республики Лю Гочжуна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-китайского стратегического партнерства, ход реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых президентом Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2103764-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-mid-kitaya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.