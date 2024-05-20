Токаев встретился с главой МИД Китая

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительно важную роль дипломатии Китая в мировой политике. По его словам, китайские инициативы формируют глобальную повестку дня и вносят существенный вклад в поддержание международного мира и стабильности.

Он назвал Китай признанным лидером во многих сферах, включая производство и экспорт товаров, технологические инновации, экономический рост, международные инвестиции и т.д.

Глава государства также дал высокую оценку казахско-китайским отношениям в рамках международных организаций, в том числе ООН, ШОС, СВМДА.

"Казахстан был и остается надежным партнером Китая. Мы делаем все возможное для реализации договоренностей, которые были достигнуты ранее. Действительно, наши взаимоотношения и сотрудничество устремлены вперед - в будущее", - сказал президент.

Министр Ван И выразил благодарность главе нашего государства за оказанное на казахской земле гостеприимство и передал наилучшие пожелания от имени Председателя КНР Си Цзиньпина.

️В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, а также возможности расширения межправительственных контактов.

Глава государства передал теплые слова приветствия лидеру КНР Си Цзиньпину и отметил, что возлагает большие надежды на его предстоящий государственный визит в Астану.

Напомним, в июле этого года ожидается визит Си Цзиньпина в Казахстан. Об этом стало известно в марте текущего года - глава государства в ходе визита в Китай провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. В разговоре он передал председателю Си, что в Казахстане с нетерпением ждут его скорый визит.

А на днях Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьера Госсовета Китайской Народной Республики Лю Гочжуна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-китайского стратегического партнерства, ход реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых президентом Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином.