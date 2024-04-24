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"Мы не просим выбирать между нами и другой державой": Кэмерон - об отношениях Британии и Казахстана

Опубликовано:

Дэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон. Фото: t.me/pressmfakz

Глава МИД Британии прибыл сегодня в Астану. В ходе встречи с коллегой Муратом Нуртлеу он высказался о казахстанско-британских отношениях, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я хотел бы сделать более широкий комментарий по поводу своего визита в республики Центральной Азии, который я совершаю на этой неделе.

И он заключается в том, что мы не говорим Казахстану или любой другой стране, что вы должны сделать выбор, или что мы просим вас не делать выбор в пользу партнерства и торговли с Россией или с Китаем или с кем-либо еще.

Мы здесь потому, что считаем, что у вас должна быть возможность выбирать партнерство с нами таким образом, который бы позитивно отражался и на нашей общей безопасности, и на нашем общем процветании", – сказал Кэмерон.

Глава британского МИД заявил, что Великобритания хочет быть партнером Казахстану в различных отраслях.

"Как мы отмечали, вы находитесь в жизненно важном регионе, соседствующем с Россией, Китаем, Ираном и Афганистаном. Здесь много глобальных вызовов, о которых мы говорили. И для нас важно, чтобы Великобритания была здесь и говорила бы, что она хочет быть вашим партнером в развитии образования, партнером в борьбе с изменением климата, партнером в развитии бизнеса, партнером в предоставлении молодежи новых возможностей для самореализации в вашей стране.

И мы не просим вас выбирать между нами и какой-то другой державой. Мы говорим: мы здесь для того, чтобы у вас был выбор. И именно в таком духе мы прибыли, и именно в таком духе мы проводим эти встречи. И, конечно же, в случае с Казахстаном, который я посетил 11 лет назад, очень много было сделано в этой повестке дня, но я весьма убежден, что все лучшее еще впереди", – резюмировал глава МИД.

Напомним, что Кэмерон прилетел в Астану сегодня.

Помимо встречи с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу, Кэмерон увиделся с президентом Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам углубления культурно-гуманитарных связей, особенно в сфере образования и поддержки молодежи. Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Добавим, по информации на сайте Британской энциклопедии, Дэвид Кэмерон родился 9 октября 1966 года в Лондоне. Лидер Британской консервативной партии, занимавший пост премьер-министра с 2010 по 2016 год.

Является потомком короля Вильгельма IV, учился в Итонском колледже и Брасеноуз-колледже в Оксфорде. После этого поступил на работу в исследовательский отдел Консервативной партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2090630-my-ne-prosim-vas-vybirat-mezhdu-nami-i-drugoy-derzhavoy-kemeron-ob-otnosheniyah-britanii-i-kazahstana/

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