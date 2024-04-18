Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Республики Саха Айсеном Николаевым. Глава Якутии поблагодарил президента Казахстана за теплый прием, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что многогранные связи Казахстана с Республикой Саха (Якутия) развиваются весьма динамично. Ярким подтверждением тому является существенное увеличение объема взаимного товарооборота.

"Мы с большим интересом смотрим на перспективы нашего взаимодействия и сотрудничества. У нас самые теплые отношения к Вашей Республике, якутскому народу, очень много общего. Хотел бы особо отметить, что Вас сопровождает большая делегация в составе представителей делового мира и искусства", – сказал лидер Казахстана.

Встреча. Фото: akorda.kz

Токаев приветствовал проведение в Казахстане Дней Республики Саха, в рамках которых предусмотрены культурные и спортивные мероприятия, а также презентация инвестиционного и туристического потенциала Якутии.

В свою очередь Айсен Николаев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и отметил значительно возросшую динамику взаимодействия между Республикой Саха и Казахстаном. Он также выразил слова поддержки народу Казахстана и пожелал скорейшего преодоления всех трудностей, возникших в результате паводков.

"Мы прибыли в Казахстан с целью провести Дни Республики Саха. В Астане и Алматы запланировано большое количество деловых, культурных и спортивных мероприятий", – отметил Айсен Николаев.

Айсен Николаев. Фото: akorda.kz

В ходе встречи были обсуждены перспективные направления сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, добывающая промышленность, цифровизация и туризм.

Кроме того, было подчеркнуто, что Казахстан и Россия придают важное значение всестороннему развитию межрегионального взаимодействия.

Напомним, что Токаев и Айсен Николаев проводили встречу в январе прошлого года. Лидеры обсудили ряд двусторонних вопросов.

Отметим, по информации на сайте Единой России говорится, что Николаев Айсен Сергеевич родился 22 января 1972 года в Санкт-Петербурге, Россия. В 1994 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "Физик", а также Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности "Финансовый менеджер".

Пост главы Республики Саха занимает с 2018 года.