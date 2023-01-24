Токаев встретился с главой Якутии

Касым-Жомарт Токаев и Айсен Николаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Республикой Саха в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах, а также в цифровизации.

Глава государства отметил, что активное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли. По его словам, товарооборот между регионами существенно вырос и Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении торговых отношений.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание углублению сотрудничества с Республикой Саха, с которой нас связывают глубокие исторические корни и тесные культурно-гуманитарные связи.

В свою очередь Айсен Николаев рассказал о готовности региона взаимодействовать с казахстанскими компаниями в торговле промышленной продукцией, минеральными ресурсами и ювелирными изделиями. Кроме того, Якутия заинтересована в сотрудничестве в области цифровых технологий, креативной индустрии и кинематографа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2006572-tokaev-obsudil-sotrudnichestvo-v-torgovo-ekonomicheskoy-nauchnoy-sferah-s-glavoy-yakutii/