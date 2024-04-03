Токаев выступил на встрече ШОС, где высказался о теракте в "Крокусе"

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с секретарями cоветов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

В своем выступлении лидер Казахстана сообщил, что в настоящее время ведется подготовка к Астанинскому саммиту ШОС, которому наша страна придает повышенное внимание.

Президент отметил, что встречи секретарей советов безопасности ШОС обретают особую актуальность с учетом растущей роли коллективной безопасности в обширной зоне ответственности ШОС.

"За прошлый год в мире было отмечено 183 региональных и локальных конфликта, число которых выросло почти на 30 процентов. Это наивысший показатель за последние три десятилетия. Эксперты считают, что разворачивается глобальный цикл конфликтов и насильственных действий. На этом фоне усиливается угроза международного терроризма", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, недавние трагические события в Московской области, унесшие жизни многих мирных граждан, показали, что террористы продолжают использовать самые жестокие и бесчеловечные формы насилия.

"Казахстан незамедлительно заявил о решительном осуждении теракта и выразил свою солидарность с Россией. Спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере. Теракт в Подмосковье решительно осуждается всем мировым сообществом, в том числе странами, представленными вами сегодня. Совет безопасности ООН подчеркнул необходимость привлечения к ответственности всех виновных и важность международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Главное – сделать правильные выводы и принять необходимые практические меры. Требуется обеспечить безопасность наших граждан и дать достойный отпор террористической угрозе", – подчеркнул лидер Казахстана.

Он напомнил, что Шанхайская организация в свое время создавалась для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, чтобы сообща противостоять "трем силам зла".

"Эти угрозы сейчас не просто остаются актуальными, но и трансформируются, обретая новую остроту. От нас, в свою очередь, нужны более системные и решительные ответные действия. Нельзя допустить, чтобы проявления терроризма, экстремизма и сепаратизма использовались для подрыва внутренней стабильности в наших государствах. Противодействие "трем силам зла", а также транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и вызовам кибербезопасности является одним из приоритетов председательства Казахстана в ШОС", – сообщил президент.

Он полагает, что необходимо принять Программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы. В выступлении также отмечена важность принятия Антинаркотической стратегии ШОС на 2024-2029 годы и Программы действий по ее реализации.

"ШОС является одной из основ обновляемой архитектуры международной безопасности. Поэтому наша Организация должна показать пример согласованных и конкретных шагов по обеспечению стабильности и безопасности в регионе", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, повышенное внимание следует уделять развитию ситуации в Афганистане в целях недопущения использования его территории международными террористическими группировками. Лидер Казахстана считает важным продолжать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране и созданию условий для долгосрочной стабилизации.

"Серьезным фактором подрыва безопасности остается конфликт на Ближнем Востоке. Его трагические последствия ощутили на себе мирные жители. Нанесен непоправимый урон региональной стабильности. Для предотвращения дальнейшей эскалации необходима дипломатия на высоком уровне. В целом, можно констатировать, что международная напряженность все же сохраняется. Твердо уверен, что наша Организация, представляющая половину населения планеты, способна предложить формулу безопасного и справедливого мира", – подчеркнул Токаев.

Далее он заявил, что Казахстан выступает за открытый политико-дипломатический диалог, поддержание конструктивных отношений со своими глобальными и региональными партнерами.

"Придерживаемся принципа неделимости Евразийской безопасности, что подразумевает взаимопонимание и создание мер доверия. Такой подход должен лечь в основу стратегической задачи по формированию пояса безопасности по периметру ШОС. Казахстан назвал приоритетом своего председательства в Организации внесение посильного вклада в обеспечение международного мира и безопасного сосуществования государств. Именно поэтому нами предложено совместно выработать и принять Инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". Казахстанская сторона готова проявить гибкость по этому вопросу в ходе обсуждения проекта такого очень важного документа", – отметил лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев указал на то, что наряду с конфликтами и активизацией терроризма, наблюдаются климатический кризис, обострение вызовов продовольственной, водной, транспортной и энергетической безопасности.

"ШОС необходимо актуализировать свои подходы к современным вызовам и угрозам. В этом направлении ведется активная и достаточно плодотворная работа. На начальном этапе по предложению Казахстана запущен процесс по совершенствованию деятельности ШОС. Необходимо реализовать потенциал Организации как действенного инструмента региональной и международной безопасности. Большое значение для достижения этой цели имеют встречи секретарей советов безопасности. Именно вы координируете различные направления национальной безопасности. Сейчас крайне важен целостный, интегральный подход к противодействию вызовам и угрозам", – сказал президент.

Глава государства отметил значимость координации работы секретарей Советов безопасности для обеспечения национальной безопасности стран – участников ШОС.

Токаев на встрече с секретарями ШОС. Фото: akorda.kz

"Ситуация в мире, к сожалению, не дает признаков улучшения. Вызовы национальной безопасности наших стран, без всякого преувеличения, сохраняются. Это подчеркивает необходимость единения всех наших стран в рамках ШОС с тем, чтобы принимать совместные усилия и конкретные действия, направленные на нейтрализацию и ликвидацию всех угроз, которые идут извне. Поэтому мы уделяли и будем уделять повышенное внимание деятельности Шанхайской организации сотрудничества", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Организация является уникальной в силу универсальной повестки дня, в которую входит целый перечень вопросов, включая экономическое сотрудничество, инвестиционную политику, взаимодействие в области культуры, гуманитарных связей.

"Отдельным блоком стоят вопросы противодействия международному терроризму. Здесь, конечно же, мы должны проявить политическую волю, быть вместе и, самое главное, действовать эффективно. Что касается Казахстана, будьте уверены, что мы будем вносить свой посильный вклад в это благородное дело. Поэтому я с большой надеждой смотрю на предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане", – заявил лидер Казахстана.

В завершение он пожелал участникам встречи плодотворной работы во благо обеспечения безопасности на пространстве ШОС и укрепления "шанхайского духа".

В ходе встречи также выступили секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр общественной безопасности Китая Сяохун Ван, советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджит Довал, секретарь СБ при президенте Узбекистана Виктор Махмудов, секретарь СБ Кыргызстана Марат Иманкулов, секретарь СБ Таджикистана Насрулло Махмудзода, секретарь подразделения национальной безопасности правительства Пакистана Вакар Ахмад, секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан Бабаки; представители государств-наблюдателей: секретарь Совета нацбезопасности Монголии Бямбажаргал Алтангэрэл, госсекретарь СБ Беларуси Александр Вольфович.

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