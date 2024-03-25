Токаев встретился с министром иностранных дел Кипра
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Республики Кипр Константиноса Комбоса, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Токаева, в ходе встречи президент подтвердил стремление Казахстана развивать партнерские отношения с Республикой Кипр.
Глава государства отметил, что за 32 года дипломатических отношений Астана и Никосия установили прочный политический диалог и наладили инвестиционное сотрудничество.
Касым-Жомарт Токаев приветствовал решение правительства Кипра об открытии посольства в Астане. По его словам, данный шаг ознаменует новую главу в дипломатических отношениях и придаст импульс развитию партнерства.
Константинос Комбос, выразив благодарность за оказанное гостеприимство, отметил наличие огромного потенциала для расширения сотрудничества между Казахстаном и Кипром.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах. Также рассмотрена международная и региональная повестка дня, включая вопросы взаимодействия по линии ООН и ЕС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2072997-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-mid-kipra/