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Токаев ратифицировал соглашения с Францией и Катаром

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал два закона о ратификации соглашений с Францией и Катаром, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О ратификации специального соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением".

Также глава государства подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций".

Тексты законов, как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, публикуются в печати.

Подробнее о соглашениях

На официальном сайте сената говорится, что документ о сотрудничестве Казахстана и Франции в сфере борьбы с глобальным потеплением был подписан 30 ноября 2022 года в Париже.

Цель документа – продвижение, разработка и реализация крупных проектов в области возобновляемых источников энергии, устойчивого развития на территории Казахстана.

В рамках закона также планируется строительство гибридной электростанции, которая будет расположена на территории Жамбылской области. Реализация проекта, среди прочего, позволит сократить ежегодные выбросы углекислого газа не менее чем на 2 млн тонн, позволит создать до 250 постоянных рабочих мест, 2 500 временных и привлечь около 820 млрд тенге инвестиций.

Что касается закона о ратификации соглашения с Катаром о взаимном поощрении и защите инвестиций – в сенате отмечают, что он призван обеспечить защиту от принудительного отчуждения путем обеспечения выплаты компенсации, доступ к международному арбитражу, а также справедливое и равное отношение стран к иностранным инвестициям. Также им определяется порядок взаимодействия, платежей и переводов, устанавливаются ограничения и порядок разрешения споров между сторонами и инвесторами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2058912-tokaev-ratifitsiroval-soglasheniya-s-frantsiey-i-katarom/

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