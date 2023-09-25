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Российский премьер Мишустин прилетел в Казахстан

Опубликовано:

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин. Кадр из видео: t.me/government_rus

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в воскресенье, 24 сентября, прилетел в Казахстан. Он примет участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром. Казахстан".

Как сообщает официальный Telegram-канал Министерства иностранных дел РФ, у трапа самолета российского премьера встретили вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Балыкбаев, заместитель акима Астаны Есет Байкен, заместитель директора Службы государственного протокола МИД Казахстана Жансерик Алимжанов, а также посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

Правительство России в своем Telegram-канале уточняет, что Мишустин примет участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром. Казахстан" и выступит на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени".

Кроме того, российский премьер вместе с главами правительств Казахстана, Белоруссии и Кыргызстана осмотрит тематические экспозиции выставки, посвященные машиностроению, судостроению, станкостроению, химической, металлургической, текстильной и авиационной промышленности.

Как сообщает ТАСС, "Иннопром" - это ведущая евразийская выставочная площадка. В Казахстане ее организуют впервые. Мероприятие объединит более 10 тыс. участников из разных государств.

Экспозиция займет более 12 тыс. кв. м, в ней будут представлены компании из стран Евразийского экономического союза (в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия).

Каждое лето "Иннопром" проводится в России - в Екатеринбурге. Российский премьер обычно принимает участие в этом мероприятии: выступает на пленарной сессии, осматривает саму выставку и иногда проводит рабочие встречи на ее полях. При этом на зарубежный "Иннопром" Мишустин приехал впервые.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037915-premer-ministr-rossii-mishustin-priletel-v-kazahstan/

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