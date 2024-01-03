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30 лет независимости Казахстана

Как выборы в России повлияют на Казахстан, ответил Токаев

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Флаг России
Флаг России. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил, какое значение имеют выборы президента в России для Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на газету "Egemen Qazaqstan".

– На март 2024 года назначены президентские выборы в России. Как повлияет это событие на глобальную и региональную повестку?

— В плане выборов нынешний год станет знаковым для многих государств. Помимо России, избирательные кампании пройдут в США, Азербайджане, Великобритании, Индии и других странах, состоятся выборы и в Европарламент. Конечно, мы будем внимательно следить за этими электоральными процессами.

Президентские выборы в России, безусловно, представляют для нас особый интерес ввиду высокого уровня взаимоотношений между Астаной и Москвой. Всем известно, что Россия является основным стратегическим партнером и союзником Казахстана. За прошедшие 30 лет мы выстроили внушительную архитектуру межгосударственных отношений, включающую в себя свыше 300 договоров и соглашений. Механизмы двустороннего сотрудничества действуют практически во всех сферах.

Интенсивно развивается политический диалог на высшем уровне. Мы взаимодействуем в рамках многосторонних структур, а также в вопросах обеспечения региональной стабильности и международной безопасности.

Одним из ключевых событий в обширной двусторонней повестке прошлого года стал официальный визит Владимира Путина в Казахстан. В ходе переговоров мы подтвердили неизменно дружественный характер отношений стратегического партнерства между нашими государствами.

Россия является одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана. Товарооборот между двумя странами за 10 месяцев 2023 года составил 21,4 миллиарда долларов. И это не удивительно, ведь между нами самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница.

Традиционно особое внимание уделяется расширению культурно-гуманитарных связей и научно-образовательных контактов. К слову, в этом году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Этот юбилей значим не только для России, но и для Казахстана. Потому что Пушкин, как и наш великий Абай, является одним из главных символов дружбы и культурного взаимодействия двух народов.

Надо понимать, что Российская Федерация играет исключительно важную роль в мировой политике и обладает статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин — это лидер, который своими словами и действиями, по сути, формирует глобальную повестку дня. С мнением России во всем мире считаются, без участия этого государства ни одна мировая проблема не решается, и это факт.

Поэтому президентские выборы в такой стране, как Россия, будут иметь большое международное значение и привлекут внимание большинства стран мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2053642-kak-vybory-v-rossii-povliyayut-na-kazahstan-otvetil-tokaev/

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