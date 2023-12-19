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Токаев поздравил президента Египта с переизбранием

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Египта Абделю Фаттаху Ас-Сиси, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси с переизбранием на пост президента Арабской Республики Египет.

"Ваша убедительная победа на выборах является результатом вашего огромного вклада в развитие страны, а также свидетельством высокого доверия к вам со стороны египетского народа. Желаю, чтобы ваши инициативы и планы, направленные на то, чтобы сделать будущее страны светлым и процветающим, увенчались успехом. С большим удовлетворением отмечаю расширение традиционных связей между Казахстаном и Египтом, основанных на общих духовных ценностях и всестороннем взаимном сотрудничестве. Уверен, что наше партнерство в двустороннем и многостороннем форматах будет и впредь динамично развиваться на благо наших народов", – говорится в телеграмме.

Напомним, что президентские выборы в Египте прошли 10, 11 и 12 декабря. На пост главы государства претендовали 5 кандидатов: лидер "Республиканской народной партии" Хазем Омар, глава либеральной партии "Вафд" Абдель Санад Ямама, председатель "Египетской социал-демократической партии" Фарид Захран, а также действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

69-летний ас-Сиси одержал убедительную победу - он набрал свыше 89% процентов голосов в первом туре. Политик будет президентом Египта уже третий срок подряд. Срок президентских полномочий в Египте составляет 6 лет, пишет РИА Новости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2051570-tokaev-pozdravil-prezidenta-egipta-s-pereizbraniem/

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