Беседу Токаева с главами государств в Дубае сняли на видео

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеседовал с лидерами ряда стран до начала Всемирного саммита по климату в Дубае, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Президент Касым-Жомарт Токаев побеседовал с главами государств и другими участниками форума до начала Всемирного саммита по климату (СОР28) в Дубае", – сообщает Акорда.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр Dubai Expo City – там состоится церемония открытия саммита. Президента встретили глава ОАЭ и генсек ООН.

По информации на сайте Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Всемирный климатический саммит состоится 1 и 2 декабря в Дубае, ОАЭ.

На мероприятии обсудят реализацию ключевых решений по климату, а также сохранение обязательств по данным вопросам с целью противодействия чрезвычайным климатическим ситуациям, продвижение скоординированных действий по борьбе с глобальным потеплением.