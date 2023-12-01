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30 лет независимости Казахстана

Беседу Токаева с главами государств в Дубае сняли на видео

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеседовал с лидерами ряда стран до начала Всемирного саммита по климату в Дубае, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Президент Касым-Жомарт Токаев побеседовал с главами государств и другими участниками форума до начала Всемирного саммита по климату (СОР28) в Дубае", – сообщает Акорда.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр Dubai Expo City – там состоится церемония открытия саммита. Президента встретили глава ОАЭ и генсек ООН.

По информации на сайте Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Всемирный климатический саммит состоится 1 и 2 декабря в Дубае, ОАЭ.

На мероприятии обсудят реализацию ключевых решений по климату, а также сохранение обязательств по данным вопросам с целью противодействия чрезвычайным климатическим ситуациям, продвижение скоординированных действий по борьбе с глобальным потеплением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2048670-besedu-tokaeva-s-glavami-gosudarstv-v-dubae-snyali-na-video/

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