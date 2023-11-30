Токаев поздравил президента Румынии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня направил поздравительную телеграмму президенту Румынии в честь Дня великого объединения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда, Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Клауса Йоханниса с национальным праздником Румынии – Днем великого объединения.

"Румыния, добившаяся больших успехов в укреплении своей экономики, является активным членом международного сообщества с твердой политической позицией. Желаю, чтобы ваша страна и впредь последовательно шла к достижению заветных целей. Динамично развивается взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Румынией, ваш личный вклад в укрепление которого достоин самой высокой оценки. Убежден, что наше двустороннее взаимодействие будет плодотворным и в будущем", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал президенту Клаусу Йоханнису дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а румынскому народу – счастья и благополучия.

Добавим, что по информации на сайте Radio Romania Internaţional, День великого объединения празднуется в Румынии 1 декабря. В 1918 году в этот день представители Трансильвании и Баната, территорий Австро-Венгрии заселенных в большинстве румынами, проголосовали за объединение с Королевством Румынии.

За день до этого, 30 ноября 1918 года, Буковина высказалась за объединение с Румынией, а в марте этого же года представители румын Бесарабии, румынской территории, входящей в состав России, проголосовали за подобный акт. Таким образом возникло государство, названное в период между двумя мировыми войнами "Великой Румынией".

Этот акт закреплен декретом короля Фердинанда Первого Румынии от 27 декабря 1918 года. В 1922 году король Фердинанд Первый и королева Мария коронованы в Алба-Юлии, городе в центре Румынии как "монархи всех румын". Память о дне 1 декабря стала синонимичной событию, которое в румынской историографии получило название "Великое объединение".

Напомним, во время своей поездки в США в сентябре глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Наш президент пригласил его принять участие в работе Международного форума "Астана" в качестве одного из основных гостей.