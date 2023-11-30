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30 лет независимости Казахстана

"Интеллект 13-летнего мальчика": в мажилисе ответили на высказывания российского депутата о Казахстане

Опубликовано:

Евгений Федоров
Евгений Федоров. Фото: vk.com/efedorov_club

Мажилисмен Марат Башимов в депутатском запросе ответил на провокационные высказывания депутата Госдумы Евгения Федорова в адрес суверенитета и территориальной целостности Казахстана, передает NUR.KZ.

"Коллеги, в очередной раз мы видим недружественные высказывания в адрес Казахстана со стороны некоторых депутатов государственной Думы. Депутат Федоров, уже известный своими лживыми, провокационными высказываниями в адрес нашего суверенитета и территориальной целостности, снова решил неаргументированно похайповать", - заявил мажилисмен.

Депутат рассказал подробности.

"Во-первых, он прокомментировал приговор участникам так называемого “Народного совета Петропавловска”, которых вполне заслуженно осудили за сепаратизм. Во-вторых, назвал Казахстан "территорией не вполне законного характера". Аргументирует он это тем, что наша страна обрела независимость без соблюдения всех необходимых процедур. Трудно комментировать провокации депутата Госдумы с интеллектом 13-летнего мальчика, но я очень постараюсь", - отметил Башимов.

Он подчеркнул, что слова Федорова противоречат истории.

"Он нагло манипулирует фактами, умышленно умалчивает о том, каким образом проходил процесс распада СССР. При этом Федоров выступает против официальной политики своего же президента. В ходе последнего визита в Казахстан Владимир Путин отметил, что казахстанско-российское партнерство “базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела", - отметил депутат.

Мажилисмен считает, неуместными подобные комментарии со стороны представителей российской законодательной власти.

"Они вредят прежде всего позиции России нашего ключевого и стратегического партнера. Все психологические травмы Федорова и ему подобных необходимо решать не в СМИ и парламенте, а на кушетке у психиатра. Со дня провозглашения Декларации о суверенитете Казахстан построил сильное и независимое государство, которое следует Уставу ООН и является членом ключевых международных организаций.

Наше государство полностью делимитировало свои границы со всеми соседями.

У нас нет комплексов перед нашим советским прошлым, мы обрели независимость и получили международное признание.

Я призываю своих российских коллег думать, прежде чем выступать на очень тонкие политические темы. Ваши воспоминания об общем Советском прошлом давным-давно осталась только в учебниках истории", - заключил Марат Башимов.

По информации Gazeta. ru, депутат Евгений Федоров прокомментировал приговор осужденным за сепаратизм в СКО, отрицающим независимость Казахстана.

Также он считает, что пока вопрос территориальной целостности не решен, в отношении Казахстана должны быть определенные ограничения, например, невступление страны в НАТО.

Напомним, в 2020 году Федоров заявил, что земли Казахстана после распада Советского Союза достались стране в виде "подарка от России и СССР".

На официальном сайте Госдумы сказано, что Евгений Федоров является депутатом фракции "Единая Россия" - член комитета по бюджету и налогам. Является кандидатом экономических наук.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2048469-v-mazhilise-otvetili-na-nelestnye-vyskazyvaniya-o-kazahstane-rossiyskogo-deputata/

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