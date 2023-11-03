Два уроженца Казахстана попали под санкции в США

Минфин США ужесточил санкции в отношении юридических и физических лиц, потворствующих российскому вторжению в Украину. В черном списке оказались два уроженца Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявило, что продолжает "разрушать каналы", через которые Россия может поддержать свою армию.

Новые санкции обращены против физических и юридических лиц, которые способствуют получению Россией технологий и оборудования из других стран.

"Наша глобальная санкционная коалиция перекрыла доступ России к ключевым ресурсам и подорвала способность Кремля вести войну.

Сегодняшние действия демонстрируют нашу решимость продолжать разрушать каждое звено российской военной цепочки поставок и нацеливаться на внешних игроков, которые будут стремиться поддержать военные усилия России", – заявила министр финансов США Джаннет Йеллен.

В санкционный список попал Алексей Беспрозванных, уроженец города Риддер Восточно-Казахстанской области.

Как сообщают в ТАСС, Алексей Беспрозванных является заместителем министра промышленности и торговли России.

Кроме того, в список попал Артур Петров, уроженец Астаны. Согласно пресс-релизу Министерства финансов США, Петров организовал сложную схему уклонения от санкций с целью закупки электронных технологий американского производства для российских конечных пользователей.

31 августа прокуратура США предъявила Петрову обвинение в нарушениях экспортного контроля, контрабанде, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег на основании предполагаемого участия Петрова в схеме по закупке американских активов.

Сообщается, что полиция Кипра оказала критически важную помощь в задержании Петрова 26 августа в Республике Кипр.

Ранее мы сообщали, что глава компании-совладельца Air Astana попала под санкции в России.

Глава Минтранспорта Казахстана Марат Карабаев высказывался о влиянии санкций на работу компании Air Astana.

Позже стало известно, что часть акций Air Astana передадут в конкурентную среду.