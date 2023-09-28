Повлияют ли российские санкции против акционера Air Astana на работу авиакомпании

Сегодня глава Минтранспорта Казахстана Марат Карабаев на брифинге ведомства высказался о влиянии санкций на работу компании Air Astana, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Карабаев отметил, что Air Astana является национальным оператором и владелец большей доли компании – Казахстан.

"Компания будет работать в штатном режиме. Никаких изменений в деятельности нашего национального оператора не будет", – сказал он.

При этом глава КГА Талгат Ластаев отметил, что Казахстан с большим уважением относится к международным договорам, и в первую очередь – к договорам и стандартам, выпущенным международной организацией гражданской авиации.

"В этом плане каких-то препятствий или оснований, чтобы были ограничения деятельности компании в связи с санкциями, не предусматривается. Работаем строго на основе международных стандартов. Каких-либо последствий мы не видим", – подчеркнул он.

Напомним, вчера мы сообщали о том, что глава компании-совладельца Air Astana попала под санкции в России.

Россия расширила "стоп-лист" граждан Великобритании, которым закрыла возможность въезда в страну. В число 23 британских граждан, попавших под санкции, вошла председатель совета директоров компании BAE Systems Крессида Хогг.

При этом BAE Systems, как сообщается на официальном сайте компании, – британская транснациональная компания, занимающаяся разработкой, доставкой и поддержкой оборонительных и аэрокосмических систем в воздухе, на суше, на море и в космосе. Базируется в Лондоне. Компания владеет 49% акций казахстанского авиаперевозчика Air Astana. 51% акций принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

При этом напомним, что в своем послании народу Касым-Жомарт Токаев поручил правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний Фонда "Самрук-Казына".

"В следующем году следует осуществить народное IPO компании Air Astana, подготовить к выходу на рынок компанию QazaqGaz, реализовать государственные активы в крупных компаниях", – говорил Токаев.