Токаев – Гебрейесусу: Руководить ВОЗ в современных реалиях чрезвычайно трудно

Сегодня президент Казахстана принял Генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса и главу Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи, прошедшей на полях Глобальной Конференции по первичной медико-санитарной помощи в Астане, был обсужден широкий спектр вопросов по взаимодействию со Всемирной Организацией Здравоохранения, говорится на сайте.

Приветствуя гостей глава государства отметил, что Казахстан поддерживает плодотворное сотрудничество на международном уровне с ВОЗ, являющейся одной из ключевых организаций.

"Наша страна всегда будет способствовать вашей успешной работе. Я знаю, что руководить ВОЗ в современных реалиях чрезвычайно трудно. Это настоящий вызов. В мире, где звучат разные мнения стран и делегатов, вы находите приемлемые решения и компромисс. Желаю вам успеха. Со своей стороны мы будем постоянно помогать вам, поддерживать вас", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан активно укрепляет систему здравоохранения для обеспечения постпандемического восстановления и достижения основных целей в области охраны здоровья населения.

Касым-Жомарт Токаев принял Тедроса Гебрейесуса и Ханса Клюге. Фото: Акорда

В этом ключе президент подтвердил готовность нашей страны к полной поддержке соответствующих инициатив, осуществляемых под руководством ВОЗ.

По словам главы государства, Казахстан привержен достижению целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая всеобщий охват населения услугами здравоохранения, снижение материнской и младенческой смертности, а также полное искоренение эпидемии туберкулеза.

В свою очередь Генеральный директор ВОЗ отметил, что принятие Алма-Атинской и Астанинской деклараций имеет большое значение для Организации и лично для него. Поскольку будучи министром здравоохранения он целенаправленно занимался развитием первичной медико-санитарной помощи.

На встрече также были рассмотрены вопросы сотрудничества с ВОЗ в рамках ШОС и реализации Дорожной карты в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2022–2025 годы.

В завершение встречи глава государства поблагодарил Тедроса Адханома Гебрейесуса и Ханса Клюге за содействие в проведении Глобальной конференции и личное участие в важном мероприятии.

Напомним, накануне глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус посетил Астану в рамках проведения Глобальной конференции по ПМСП и дал несколько рекомендаций казахстанцам.

Он порекомендовал всем казахстанцам избавляться от вредных привычек, противостоять алкоголю и табакокурению, быть физически активными.

Согласно информации на официальном сайте ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус был избран государствами-членами ВОЗ на пост генерального директора организации в ходе 70 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2017 года.