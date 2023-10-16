Почему казахстанские студенты не могут получить визы в Италию, объяснили в МИД
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге объяснил, почему казахстанские студенты подолгу не могут получить визы в Италию, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты отметили, что казахстанцы по несколько месяцев ждут визы в Италию, в том числе студенческие и рабочие. Они поинтересовались, будет ли решаться данная проблема.
"Мы неоднократно приглашали итальянского консула и посла к нам на беседу в МИД. Между Алматы и итальянским городом Миланом есть прямой авиарейс, пассажиров много.
Ранее итальянское посольство обслуживала одна визовая частная компания. Они расторгли с ними контракт и наняли другую компанию, которая уже будет более тщательно и быстро обрабатывать эти документы. По крайне мере, итальянские дипломаты заверили нас в этом", – сообщил в ответ Айбек Смадияров.
На вопрос о том, когда будет решен вопрос, он коротко ответил: "Думаю, в ближайшее время".
Напомним, в прошлом году казахстанские студенты столкнулись с аналогичной проблемой.
Тогда сообщалось, что из-за ужесточения миграционной политики, связанной с пандемией, консульский отдел вместе с миграционными службами Италии тщательно проверял каждую заявку студента, которая состояла из 22-х листов.
Казахстанским студентам советовали заранее подавать документы на визу.
При этом напомним, что в начале сентября глава МИД Италии Антонио Таяни на встрече в Астане с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу пообещал облегчить казахстанцам получение виз в Европу.
"Что касается вопросов виз для казахстанских граждан, которые намереваются совершать визиты в Европу, мы будем работать в этом направлении, чтобы облегчить ситуацию для въезда казахстанских граждан в Европу. Наше посольство хорошо работает в этом плане. Есть два рейса регулярных каждую неделю в Италию. Мы хотим улучшить туристический сектор еще больше", – говорил тогда Таяни.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2041216-pochemu-kazahstanskie-studenty-ne-mogut-poluchit-vizy-v-italiyu-obyasnili-v-mid/