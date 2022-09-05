Почему казахстанским студентам задерживают выдачу виз в Италию, объяснили в МИД

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На брифинге в МИД РК рассказали, почему казахстанским студентам, поступающим в итальянские учебные заведения, выдают визы с задержками – руководство министерства провело беседу с послом и консулом Италии в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что казахстанским студентам стоит заранее подавать документы на визу.

Отмечается, что из-за ужесточения миграционной политики, связанной с пандемией, консульский отдел вместе с миграционными службами Италии тщательно проверяет каждую заявку студента, которая состоит из 22 листов, что сказывается на времени выдачи виз.

"Данный вопрос на контроле у руководства МИД Казахстана. Были проведены беседы с послом и консулом Италии в Казахстане.

По их информации, основной причиной задержки выдачи виз является возросшее количество поступающих заявлений в последние месяцы – ежемесячно консульский отдел обрабатывает и выдает около 3000 виз.

Итальянские дипломаты заверили, что решают данный вопрос и увеличили количество сотрудников, занимающихся оформлением виз в два раза", – сообщил Смадияров.

Также напомним, что сегодня представитель МИДа рассказал, зачем транспортный самолет ВВС США прибыл сегодня в аэропорт Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1986268-pochemu-kazahstanskim-studentam-zaderzhivayut-vydachu-viz-v-italiyu-obyasnili-v-mid/