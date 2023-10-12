Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом SpaceX по вопросам Starlink Лорен Дрейер, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Приветствуя Лорен Дрейер на полях форума Digital Bridge, Глава государства назвал SpaceX одним из мировых лидеров в области космических телекоммуникаций, отмечается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

️По словам Президента, технологии SpaceX стали стратегическими инструментами, востребованными для стимулирования развития высоких технологий. Казахстан рассматривает SpaceX как надежного партнера для установления взаимовыгодного сотрудничества.

️В свою очередь Лорен Дрейер рассказала о планах StarLink расширить свою деятельность в Казахстане, в том числе в рамках проекта по обеспечению отдаленных сел страны спутниковым интернетом.

На официальном сайте Starlink говорится, что это - глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Напомним, что сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании IT-форума Digital Bridge 2023, высказался о внедрении технологии 5G в Казахстане. Он отметил, что ранее перед правительством стояла задача до 2027 года охватить новой сотовой связью все областные центры, но в связи с развитием технологий этот процесс нужно ускорить.

Токаев поручил правительству завершить эту работу досрочно - до конца 2025 года.