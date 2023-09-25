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Токаев принял раиса Татарстана Рустама Минниханова

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Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов
Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов. Фото: Акорда

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Раиса Татарстана Рустама Минниханова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана отметил, что Татарстан традиционно занимает ведущее место среди российских регионов по масштабам экономического взаимодействия с Казахстаном.

"Есть все основания подчеркнуть, что казахстанско-татарское сотрудничество развивается динамично и занимает важное место в наших многогранных отношениях с Российской Федерацией. По итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Татарстаном вырос на 22,5 %, превысил 597 млн долларов. Успешно реализовываются крупные проекты в сфере машиностроения с участием компаний "Татнефть", "КАМАЗ". Есть и другие проекты", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Рустам Минниханов также обратил внимание на укрепление торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Татарстана.

"Господин президент, большое спасибо за Ваше время и возможность встретиться с Вами, доложить о наших совместных проектах. И, конечно же, отдельные слова благодарности за сегодняшний "Иннопром". Очень солидно подготовлен, очень солидно проходит. Мы приехали с большой делегацией: более 100 человек, 38 компаний. Наша задача, чтобы не только наш крупный бизнес был представлен, не только торгово-экономические отношения, но и хотим, чтобы наши средние и малые предприятия активно работали с вашей страной, – сказал Рустам Минниханов.

В ходе беседы глава государства отметил, что хорошей платформой для взаимодействия также служит Межрегиональный форум Казахстана и России. Основной темой предстоящего в ноябре Форума в Костанае станет сельское хозяйство. Президент Казахстана полагает, что этот вопрос будет интересен предпринимателям Татарстана с учетом их богатого опыта в сфере переработки сельхозпродукции и огромного потенциала взаимодействия в этой области.

Отметим, что Рустам Минниханов является Раисом (главой) Татарстана с 6 февраля текущего года. До этого он занимал пост президента республики, однако после внесения поправок в Конституцию Республики Татарстан наименование руководителя республики изменилось с "президент"на "Раис".

Напомним, что сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также встретился с главами правительств России, Беларуси и Кыргызстана. В ходе встречи он выразил им благодарность за поддержку международной промышленной выставки "Иннопром. Казахстан", которая впервые проводится на казахской земле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2038053-tokaev-prinyal-raisa-tatarstana-rustama-minnihanova/

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