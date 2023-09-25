Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главами правительств России, Беларуси и Кыргызстана, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Приветствуя глав правительств России, Беларуси и Кыргызстана, президент Касым-Жомарт Токаев выразил им благодарность за поддержку международной промышленной выставки «Иннопром. Казахстан», которая впервые проводится на казахской земле.

"Ваше участие в работе выставки, несомненно, придало ей особый статус и стало еще одним подтверждением нашей тесной торгово-экономической кооперации. Отрадно, что мероприятие сегодня превращается в устойчивую деловую площадку. В рамках выставки потенциальные партнеры и инвесторы ближе знакомятся с достижениями индустриального сектора наших стран, открывают новые возможности для реализации взаимовыгодных проектов", – подчеркнул глава государства.

Как отметил лидер Казахстана, увеличение количества совместных предприятий, крупных проектов в промышленности, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других секторах экономики отражается на неуклонном росте объемов внешней торговли стран – участниц Союза, который в текущем полугодии составил 13%.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан и Россия сохраняют высокую динамику взаимодействия в торговой, инвестиционной и промышленной сферах.

"Российские компании стабильно входят в пятерку ключевых инвесторов Казахстана. Сегодня с Россией у нас реализуется 40 крупных проектов на сумму 16,5 миллиарда долларов", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев встретился с главами правительств России, Беларуси и Кыргызстана. Фото: Акорда

Говоря об отношениях с Беларусью, Касым-Жомарт Токаев положительно оценил опыт в сфере производства сельхозтехники и машиностроения, общая стоимость проектов составляет около 180 миллионов долларов.

Глава государства также отметил поступательное развитие отношений с Кыргызской Республикой, сохраняется положительная динамика во взаимной торговле.

"За 7 месяцев торговля между нашими странами выросла на 13 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Большие перспективы открывает строительство Индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он также остановился на важности развития промышленной кооперации стран-участниц.

Он напомнил о подписании в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в мае текущего года документа по оказанию финансового содействия кооперации при реализации проектов промышленности. По его мнению, этот механизм станет хорошим стимулом для создания новых совместных производств.

В завершение встречи президент Касым-Жомарт Токаев еще раз поблагодарил всех присутствующих за активное участие в проведении выставки и пожелал плодотворной работы и новых совместных проектов во благо процветания наших стран.

"Иннопром", как пишет ТАСС, это ведущая евразийская выставочная площадка. В Казахстане ее организуют впервые. Мероприятие объединит более 10 тыс. участников из разных государств.

Экспозиция заняла более 12 тыс. кв. м, в ней представлены компании из стран Евразийского экономического союза (в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия). Каждое лето "Иннопром" проводится в России - в Екатеринбурге, однако в этот раз мероприятие проходит в Казахстане.