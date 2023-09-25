Правда ли, что Казахстан и Армения хотят выйти из ОДКБ, ответили в МИДе
Опубликовано:
Сегодня на брифинге в казахстанском МИДе прокомментировали распространяемую информацию якобы о планах Казахстана и Армении выйти из состава ОДКБ, передает корреспондент NUR.KZ.
"Информация распространяется, якобы Казахстан и Армения ведут переговоры (прим.авт. – о выходе из ОДКБ) - это не соответствует действительности. Буквально несколько дней назад министры иностранных дел стран-членов ОДКБ провели свое совещание.
Там были обсуждены дальнейшие пути развития организации, какое взаимодействие в рамках этой организации, поэтому мы работаем в этом направлении", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
Отметим, что ОДКБ – это Организация Договора о коллективной безопасности, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2038044-pravda-li-chto-kazahstan-i-armeniya-hotyat-vyyti-iz-odkb-otvetili-v-mid/