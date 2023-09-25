Правда ли, что Казахстан и Армения хотят выйти из ОДКБ, ответили в МИДе

Сегодня на брифинге в казахстанском МИДе прокомментировали распространяемую информацию якобы о планах Казахстана и Армении выйти из состава ОДКБ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Информация распространяется, якобы Казахстан и Армения ведут переговоры (прим.авт. – о выходе из ОДКБ) - это не соответствует действительности. Буквально несколько дней назад министры иностранных дел стран-членов ОДКБ провели свое совещание.

Там были обсуждены дальнейшие пути развития организации, какое взаимодействие в рамках этой организации, поэтому мы работаем в этом направлении", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Отметим, что ОДКБ – это Организация Договора о коллективной безопасности, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.