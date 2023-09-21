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30 лет независимости Казахстана

Стоимость виз в Великобританию повысится для казахстанцев

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Вывеска станции метро напротив Биг-Бена
Лондон. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти Великобритании объявили о повышении стоимости виз для казахстанцев и жителей других стран с 4 октября этого года, об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

В Великобритании решили повысить стоимость виз для иностранных граждан. Соответствующий законопроект был принят парламентом страны 15 сентября и вступит в силу 4 октября.

"В июле правительство объявило о повышении стоимости большинства рабочих и гостевых виз на 15%, а также о повышении как минимум на 20% стоимости приоритетных виз, учебных виз и спонсорских сертификатов", – говорится в публикации.

Так, стоимость гостевой визы на срок менее шести месяцев увеличится до 115 фунтов стерлингов (повысившись на 15 фунтов стерлингов). А сбор за подачу заявления на получение студенческой визы в Великобритании вырастет на 127 фунтов стерлингов до 490 фунтов стерлингов, сравнявшись с суммой, взимаемой при подаче заявления внутри страны.

Напомним, недавно стало известно, что с 25 сентября и до конца зимы Таиланд откроет возможность безвизового въезда для граждан Казахстана на 30 дней.

Также мы писали, что Казахстан планирует ввести безвизовый режим с Сан-Марино.

На сайте "Электронного правительства" говорится, с какими из государств мира у Казахстана действует безвизовый режим. Так, например, в случае пребывания гражданина нашей страны свыше 30 дней в Азербайджане или Беларуси он обязан зарегистрироваться в компетентных органах данного государства.

Что касается Великобритании, в этой стране для всех трех видов паспортов (паспорт гражданина РК, служебный или дипломатический паспорт) обязательно нужна виза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037549-stoimost-viz-povysitsya-dlya-kazahstantsev-v-velikobritanii/

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