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Слухи о переносе производства Henkel из Казахстана опровергли в МНЭ

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Логотип Henkel
Логотип Henkel. Иллюстративное фото: henkel.com

Министерство нацэкономики опровергло в официальном Telegram-канале информацию о намерении компании Henkel перенести свое производство из Казахстана в другую страну.

"Ранее в некоторых отечественных и зарубежных СМИ появилась информация о том, что "Henkel Central Asia & Caucasus" (немецкий инвестор), занимающийся производством сухих строительных смесей и грунтовок, якобы намеревается перенести производство из Казахстана в другую страну.

Важно отметить, что данная информация не соответствует действительности", – сообщили в пресс-службе МНЭ.

В министерстве отметили, что Henkel наоборот проводит работу с казахстанским правительством по расширению своего производства на территории РК. В июне 2008 года был запущен завод в городе Қонаев, общая площадь – 27 300 кв. м.

В целом иностранным инвесторам в Казахстане оказывается широкий спектр мер господдержки, а правительство ведет открытый конструктивный диалог с иностранными инвесторами на различных площадках на уровне президента, премьер-министра, министров и акимов, сообщили в МНЭ.

Кроме того, международные рейтинговые агентства подтверждают суверенный рейтинг РК на уровне инвестиционной надежности со стабильным прогнозом.

"Казахстан был и остается лидером в СНГ по привлечению прямых иностранных инвестиций на душу населения. Более того, отмечаем, что в послании от 1 сентября главой государства поручено освобождать новые проекты в обрабатывающей промышленности от налоговых пошлин сроком на 3 года", – говорится в публикации.

В МНЭ отметили также, что ранее сама компания и АО "НК "КазахИнвест" опровергали перенос производства из Казахстана.

По информации на официальном сайте, компания Henkel была основана в 1876 году. Штаб-квартира расположена в Дюссельдорфе, Германия. В компании работают более 50 тысяч человек по всему миру, около 85% из них – за пределами Германии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037191-sluhi-o-perenose-proizvodstva-henkel-iz-kazahstana-oprovergli-v-mne/

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