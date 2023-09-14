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Зачем военнослужащие Казахстана ездили на военные учения в Беларусь, объяснили в Минобороны

Опубликовано:

Солдаты
Солдаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр обороны сегодня в кулуарах сената озвучил детали военных учений, которые были проведены в Беларуси, передает корреспондент NUR.KZ.

Султан Камалетдинов напомнил, что военные учения проходили в Беларуси, в городе Брест.

"От нас участвовали 11 человек. Это опергруппа. Целенаправленность была антитеррористическая. В настоящий момент эта опергруппа уже вернулась. Пробыли там неделю", – заявил спикер.

Напомним, ранее глава Минобороны Руслан Жаксылыков рассказал, зачем казахстанские военные отправились на учения в Беларусь.

"Обучение запланировано в прошлом году. У нас есть штаб ОДКБ, где планируется проведение совместных занятий, тренингов, учений, и в соответствии с этим графиком мы работаем. Казахстан выполняет все свои международные обязательства", – заявил министр.

В августе прошлого года военнослужащие Казахстана и Беларуси тоже принимали участие в совместных учениях на территории РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2036597-voennye-ucheniya-v-belarusi-v-minoborony-ozvuchili-tsel-meropriyatiya/

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