Три связанных с ОДКБ соглашения ратифицировали в Казахстане

Депутаты сената на пленарном заседании палаты ратифицировали сразу три соглашения в рамках деятельности ОДКБ. Документы направлены на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

В первую очередь сенаторы ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года.

"Протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе на заседании совета коллективной безопасности.

Целью протокола является определение порядка применения миротворческих сил Организации в миротворческих операциях под эгидой ООН на территориях, не являющихся членами ОДКБ", – сказано в заключении профильного комитета сената.

Документ направлен на совершенствование правовых основ миротворческой деятельности ОДКБ, решение организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения коллективных миротворческих сил в операции ООН по поддержанию мира, а также укрепление сотрудничества в рамках Организации.

В этот же день депутаты ратифицировали соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ.

Сенатор Сергей Ершов сообщил, что соглашение регулирует ситуации, когда военный одной страны, выполняя миссию в другой стране ОДКБ, совершает правонарушение – уголовное, административное или дисциплинарное.

Соглашение содержит:

механизм сотрудничества компетентных органов; разграничение юрисдикции принимающей и направляющей сторон при совершении правонарушений; порядок участия защитников, экспертов и специалистов, привлеченных для расследования правонарушений; взаимное признание процессуальных действий и юридической силы доказательств.

"К примеру, если наш военнослужащий, дислоцированный в Кыргызстане, совершает преступление в отношении нашего же военнослужащего, то он привлекается к ответственности по нашим законам и нашими органами.

Если же совершает деяние в отношении военнослужащего принимающей стороны, то – по ее законам. Для закрепления следов преступлений, установлению и задержанию лиц, совершивших преступления, будут создаваться совместные следственно оперативные группы", – пояснил депутат.

В то же время, по его словам, просьба об оказании правовой помощи может быть отклонена, если есть риск ущерба суверенитету и безопасности противоречит национальному законодательству запрашиваемой стороны.

В заключении профильного комитета сената сказано, что быстрое и всестороннее расследование преступлений – один из существенных факторов, оказывающих влияние на поддержание мира и безопасности в регионе.

Отмечается, что соглашение будет способствовать улучшению многостороннего сотрудничества с государствами-членами ОДКБ.

Сенаторы также ратифицировали соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (коллективных сил) ОДКБ.

Целью соглашения является согласованная военно-техническая политика, направленная на обеспечение войск ОДКБ современными однотипными и (или) совместимыми образцами вооружения, военной и специальной техники, а также материальными средствами.

"Чтобы эффективно решать возложенные на коллективные силы задачи, необходим высокий уровень их боевой готовности. Соглашение подписано 2 года назад в Душанбе государствами-членами ОДКБ.

В соответствии с соглашением стороны проводят согласованную политику по обеспечению войск современным однотипным и совместимым вооружением, военной и специальной техникой, а также материальными средствами", – отметила сенатор Жанна Асанова.

По ее словам, материально-техническое и медицинское обеспечение войск ведется за счет каждой стороны самостоятельно.

"Если одна из стран направила войска в другую страну ОДКБ и испытывает там трудности с обеспечением своих войск, то эти обязанности может взять на себя принимающая страна либо третья страна участница по договоренности.

Ратификация соглашения позволит повысить эффективность совместной деятельности по оперативной и боевой подготовке коллективных сил ОДКБ для борьбы с угрозами международной безопасности", – резюмировала депутат.

На официальном сайте Организации говорится, что ОДКБ была создана в 1992 году. В ее состав входят 6 стран – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Высшим органом организации является Совет коллективной безопасности (СКБ). Он состоит из глав государств-членов и рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

С 1 января 2023 года генеральным секретарем ОДКБ является Имангали Тасмагамбетов.