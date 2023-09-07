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Токаев направил телеграмму президенту Бразилии

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Луис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Alexandre Schneider / Stringer / Getty Images

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Бразилии Луису Инасиу Лулу да Силва. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником Бразилии – Днем Независимости.

В телеграмме глава нашего государства подчеркнул, что Бразилия является важным и надежным партнером Казахстана в Южной Америке, и отметил поступательное расширение масштабов сотрудничества в духе традиционной дружбы.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в укреплении отношений между двумя странами и пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов на ответственном государственном посту, а всему бразильскому народу – благополучия и процветания.

Напомним, что Луис Инасиу Лула да Силва победил на президентских выборах в Бразилии в октябре прошлого года.

До этого да Силва уже дважды был президентом Бразилии. Впервые он занял пост президента в 2002 году и успешно переизбрался в 2006-м. В годы его президентства Бразилия погасила образовавшийся с 1980-х годов внешний долг, приобрела статус надежной страны для инвестиций.

По данным из Британской энциклопедии, 7 сентября 1822 года на равнине Ипиранга, близ города Сан-Паулу, была провозглашена независимость Бразилии.

Соединенные Штаты официально признали новую нацию в 1824 году, а португальцы признали независимость Бразилии в следующем году, после чего другие европейские монархии установили с государством дипломатические отношения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034826-tokaev-napravil-telegrammu-prezidentu-brazilii/

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