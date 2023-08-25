"Инвесторы вложат в проект 90 млрд тенге": в Костанае построят завод бренда Kia Corporation

Санг Гвон Джонг и Роман Скляр. Фото: primeminister.kz

Сегодня первый заместитель главы кабмина Роман Скляр встретился с президентом Kia Corporation в странах СНГ Санг Гвон Джонгом по вопросам укрепления казахстанско-корейской промышленной кооперации, передает официальный информационный ресурс премьер-министра.

Как говорится в сообщении, стороны обсудили вопросы совместного производства, углубления локализации и обучения инженерных кадров автомобилестроения Казахстана.

"Казахстан и Корея – это страны, отношения между которыми отличаются стремительными темпами развития. Сосредоточение внимания всемирно известного бренда является знаковым событием для всей автомобильной промышленности Казахстана, которая сегодня выступает стратегически важной составляющей индустриального развития государства", – отметил Скляр.

Отмечается, что в ходе встречи были подписаны учредительные документы по созданию в Казахстане совместного предприятия Kia Qazaqstan, которое будет курировать строительство нового завода бренда в Костанае, сопутствующее появление первого в стране локализационного центра автопрома и подготовку технических специалистов нового формата. Инвесторы вложат в проект 90 млрд тенге.

"Решение о создании завода Kia в Казахстане было принято благодаря высокому вниманию президента и правительства Казахстана. Мы приложим максимальные усилия со своей стороны, и в качестве первого шага начнем строительство уже в октябре этого года. В целом хочу отметить, что подобная коллаборация Kia за рубежом не имеет аналогов в мире", – отметил Джонг.

Сообщается, что полный цикл производства на новом заводе Kia будет открыт уже в 2025 году. Площадь мощностей составит более 85 тыс. кв м. Планируется создание порядка 1,5 тыс. рабочих мест.

"Планы о строительстве завода впервые были озвучены инвесторами во время визита президента РК Касым-Жомарта Токаева на запуск мелкоузлового производства бренда в Костанай. Проект промышленной кооперации стал ярким примером казахстанско-корейского экономического сотрудничества.

По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами составил более 6 млрд долларов, а объем прямых иностранных инвестиций из Кореи в Казахстан достиг 1,5 млрд долларов, что является рекордным показателем за всю историю экономических взаимоотношений", – говорится в сообщении.

Напомним, в январе в рамках рабочей поездки в Костанайскую область президент посетил автомобильный завод Allur. На новой линии будут выпускаться автомобили Kia Sportage. CKD – мелкоузловое производство, включающее сборку автомобилей, сварочные и покрасочные работы в специальных цехах.

Тогда президент и генеральный директор Kia Corporation Хо Сун Сон в своем видеоприветствии отметил важность казахско-корейского сотрудничества в автомобилестроении.

"Нас радуют многообещающие возможности, открывающиеся на казахстанском рынке. Экономика Казахстана развивается динамично и масштабно. Поскольку мы видим большой потенциал для нашего бизнеса на рынке, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить признательность руководству страны за развитие частного бизнеса. Мы глубоко убеждены, что это только начало большого и успешного пути", – сказал Хо Сун Сон.

Добавим, что по информации на сайте корпорации, Kia была основана в мае 1944 года и является старейшим в Корее производителем автомобилей. Из производителя велосипедов и мотоциклов Kia превратилась в пятого по величине производителя автомобилей в мире, став частью динамично развивающейся глобальной автомобильной группы Hyundai-Kia.

Сегодня Kia выпускает более 1,4 млн автомобилей в год на 14 производственных и сборочных предприятиях в восьми странах. Эти автомобили продаются и обслуживаются через сеть из более чем 3 000 дистрибьюторов и дилеров, охватывающую 172 страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034030-v-kazahstane-poyavitsya-sovmestnoe-predpriyatie-s-kia-corporation/