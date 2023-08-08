Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Въезд в Казахстан хотят упростить некоторым категориям иностранцев

Опубликовано:

Мужчина в аэропорту
Иностранец. Иллюстративное фото: LumiNola / Getty Images

Сегодня на заседании правительства премьер-министр сообщил о необходимости обеспечить упрощенный въезд в РК иностранцам, имеющим востребованные профессии в нашей стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в Казахстане нужно эффективно реализовывать проекты, направленные на привлечение в страну перспективных иностранных бизнесменов.

"Нам нужно привлекать зарубежных высококвалифицированных специалистов туда, где не хватает таких профессионалов, чтобы в последующем они могли обеспечить трансферт знаний отечественным кадрам.

Министерству цифрового развития необходимо расширить работу по привлечению лучших IT-специалистов в страну", - сообщил он.

Министерству труда и соцзащиты вместе с министерством иностранных дел Смаилов поручил обеспечить упрощенный въезд иностранцам, имеющим востребованные в стране специальности, либо успешные бизнес-проекты за рубежом - для дальнейшей реализации их потенциала в Казахстане.

Напомним, в феврале текущего года в Минтруда рассказали, сколько иностранцев смогут найти работу в Казахстане в 2023 году.

Отечественные компании активно привлекают профессионалов из разных стран, однако этот процесс регулируется государством.

Чтобы не оставить своих граждан без работы, в Казахстане действует квота на привлечение к наемному труду иностранцев. На 2023 год она составляет 22 226 рабочих мест.

Не так давно в Минтруда заявили, что, согласно последним данным, более 14,7 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане. Подчеркивалось, что четверть трудовых мигрантов составляют выходцы из Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2031633-vezd-v-kazahstan-hotyat-uprostit-nekotorym-kategoriyam-inostrantsev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.