Въезд в Казахстан хотят упростить некоторым категориям иностранцев

Иностранец. Иллюстративное фото: LumiNola / Getty Images

Сегодня на заседании правительства премьер-министр сообщил о необходимости обеспечить упрощенный въезд в РК иностранцам, имеющим востребованные профессии в нашей стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в Казахстане нужно эффективно реализовывать проекты, направленные на привлечение в страну перспективных иностранных бизнесменов.

"Нам нужно привлекать зарубежных высококвалифицированных специалистов туда, где не хватает таких профессионалов, чтобы в последующем они могли обеспечить трансферт знаний отечественным кадрам.

Министерству цифрового развития необходимо расширить работу по привлечению лучших IT-специалистов в страну", - сообщил он.

Министерству труда и соцзащиты вместе с министерством иностранных дел Смаилов поручил обеспечить упрощенный въезд иностранцам, имеющим востребованные в стране специальности, либо успешные бизнес-проекты за рубежом - для дальнейшей реализации их потенциала в Казахстане.

Напомним, в феврале текущего года в Минтруда рассказали, сколько иностранцев смогут найти работу в Казахстане в 2023 году.

Отечественные компании активно привлекают профессионалов из разных стран, однако этот процесс регулируется государством.

Чтобы не оставить своих граждан без работы, в Казахстане действует квота на привлечение к наемному труду иностранцев. На 2023 год она составляет 22 226 рабочих мест.

Не так давно в Минтруда заявили, что, согласно последним данным, более 14,7 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане. Подчеркивалось, что четверть трудовых мигрантов составляют выходцы из Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2031633-vezd-v-kazahstan-hotyat-uprostit-nekotorym-kategoriyam-inostrantsev/