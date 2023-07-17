Казахстан официально заявил об участии в EXPO-2025

Маскот выставки EXPO 2025. Фото: Kyodo News via Getty Images

Руководство АО "НК QazExpoCongress" подписало договор с представителями оргкомитета EXPO-2025 Osaka об участии Казахстана в выставке, об этом говорится на официальном сайте компании.

"С казахстанской стороны договор подписан генеральным комиссаром национальной секции Даулетом Еркимбаевым. С японской стороны – генеральным секретарем ассоциации Hiroyuki Ishige, генеральным комиссаром Всемирной выставки EXPO-2025 Osaka Koji Haneda", – говорится в сообщении.

Отмечается, что местом проведения EXPO-2025 станет искусственный остров Юмешима в Осаке. Тема выставки: "Создание общества будущего для нашей жизни", и она также состоит из трех подтем: "Спасение жизней", "Расширение прав и возможностей" и "Объединение жизней".

"Мы уже начали подготовку к выставке EXPO-2025 в Японии. Детально прорабатываем все организационные моменты и наш павильон к выставке, который будет расположен в тематическом кластере "Спасение жизней".

До выставки еще два года, но на самом деле времени уже мало. Выставка откроется 13 апреля и завершится 13 октября 2025 года.

По прогнозам организаторов, выставку должно посетить более 28 миллионов человек из 150 стран мира, а также предполагается участие представителей 25 международных организаций", – добавил Еркимбаев.

В QazExpoCongress добавили, что павильон Казахстана будет расположен в непосредственной близости от павильонов Италии, Нидерландов, Сингапура и Болгарии.

Добавим, что по информации на сайте EXPO-2025 Osaka, в ноябре 2018 года на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок было принято решение о проведении Всемирной выставки 2025 года в Осаке, Япония.

Официальным талисманом выставки EXPO-2025 стал красно-синий перевертыш Мяку-Мяку.

По данным РИА Новости, Всемирная выставка EXPO – самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.

Заявки на право проведения EXPO-2025 подавали Екатеринбург (Россия), Осака (Япония), Баку (Азербайджан).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2028929-kazahstan-ofitsialno-zayavil-ob-uchastii-v-expo-2025/