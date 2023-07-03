"Давно не имеет отношения к МИДу": Смадияров о скандале с экс-генконсулом Казахстана в России

Айбек Смадияров. Фото: t.me/pressmfakz

Официальный представитель МИД РК на брифинге ведомства высказался о ситуации с бывшим генконсулом РК в РФ, которого проверяет Следком России из-за его высказываний, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров заявил, что не понимает, почему акцент был сделан Следственным комитетом именно на том факте, что Мейрам Канапия – бывший генконсул Казахстана в России.

"Следственный комитет России начал работу по проверке высказываний, но почему-то именно указано "экс-генеральный консул". Но этот человек у нас уже давно не работает и никакого отношения к МИД РК не имеет.

Я не знаю, что мешало пресс-службе СК проверить информацию о нем и выдать информацию о том, что проводятся проверочные работы в отношении гражданина РК, экс-генерального консула. Может, хотели заострить внимание, и у них это получилось.

Так вот, скажу, этот человек не имеет отношения к МИДу уже давно, и его высказывания могут оцениваться разными госорганами – нашими либо российскими – согласно закону", – подчеркнул Айбек Смадияров.

При этом он добавил, что Канапия ушел с дипслужбы по собственному желанию.

"Я не могу давать характеристику, он в свое время работал у нас, и все", – отметил представитель МИД РК.

Он также указал на то, что, по некоторым данным, Мейрам Канапия сейчас не находится на территории Казахстана.

"Якобы находится где-то в Швеции и попросил там политическое убежище, потому что в Казахстане на него открыто уголовное дело, и он уголовно преследуется.

Если бы российская сторона хотела проверить – как раз он был там, по их словам. Но мы не знаем, где он находится, пересекал ли он границу РФ. То есть, если он был там, то они могли его задержать, а не поднимать шум в информационном поле как об экс-генеральном консуле", – резюмировал Айбек Смадияров.

Как сообщало агентство ТАСС на прошлой неделе, Мейрам Канапия посетил Санкт-Петербург, где негативно отзывался о России и ее гражданах. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту антироссийских высказываний.

Отметим, что Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Такое определение приводится в законе РФ "О Следственном комитете".

Напомним, что сегодня на должность чрезвычайного и полномочного посла РК в РФ был назначен экс-министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2027368-davno-ne-imeet-otnosheniya-k-midu-smadiyarov-o-skandale-s-eks-genkonsulom-kazahstana-v-rossii/