Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Продуктивный и содержательный разговор": Токаев принял главу МИД Люксембурга

Опубликовано:

Жан Ассельборн и Касым-Жомарт Токаев
Жан Ассельборн и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Приветствуя Жана Ассельборна, президент отметил, что его визит открывает хорошие перспективы для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по широкому спектру вопросов. Глава государства с теплотой вспомнил о переговорах с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Тогда у нас состоялся весьма продуктивный и содержательный разговор о долгосрочных перспективах углубления взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Люксембургом. Казахстан с большим уважением относится к вашей стране и народу. Мы с оптимизмом смотрим на будущее нашего взаимного сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи собеседники рассмотрели перспективы взаимодействия в сферах транспорта и логистики, цифровизации, "зеленой" энергетики, а также по линии Международного финансового центра Астана.

Жан Ассельборн отметил позитивную динамику сотрудничества между странами.

"Сегодня утром мы подписали два меморандума о взаимопонимании. Вы знаете, что уже сейчас Cargolux еженедельно будет совершать 21 рейс в Казахстан. Люксембург является мультимодальным хабом, и в этой связи аэропорт Астаны является для нас очень важным пунктом. Мы очень благодарны, что люксембургская компания может реализовать этот крупный совместный проект. Второй меморандум о взаимопонимании мы подписали с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности", – отметил руководитель внешнеполитического ведомства Люксембурга.

Касым-Жомарт Токаев и Жан Ассельборн также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Добавим, что по информации на сайте правительства Люксембурга, Жан Ассельборн родился 27 апреля 1949 года в Штайнфорте (Люксембург).

В 1981 году он окончил юридический факультет Университета в Нанси (Франция) и получил степень магистра частного права.

В 2004 году Жан Ассельборн был назначен заместителем премьер-министра и министра иностранных дел и иммиграции. В 2009 году его переназначили на эту должность.

В октябре 2012 года по его инициативе Люксембург впервые был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2013 и 2014 годы.

В октябре 2013 года его снова назначили министром иностранных и европейских дел. А в 2018-м Жан Ассельборн стал еще и министром иммиграции и предоставления убежища.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбека Шакиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2026844-tokaev-prinyal-glavu-mid-lyuksemburga-zhana-asselborna/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.