"Продуктивный и содержательный разговор": Токаев принял главу МИД Люксембурга

Жан Ассельборн и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Приветствуя Жана Ассельборна, президент отметил, что его визит открывает хорошие перспективы для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по широкому спектру вопросов. Глава государства с теплотой вспомнил о переговорах с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Тогда у нас состоялся весьма продуктивный и содержательный разговор о долгосрочных перспективах углубления взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Люксембургом. Казахстан с большим уважением относится к вашей стране и народу. Мы с оптимизмом смотрим на будущее нашего взаимного сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи собеседники рассмотрели перспективы взаимодействия в сферах транспорта и логистики, цифровизации, "зеленой" энергетики, а также по линии Международного финансового центра Астана.

Жан Ассельборн отметил позитивную динамику сотрудничества между странами.

"Сегодня утром мы подписали два меморандума о взаимопонимании. Вы знаете, что уже сейчас Cargolux еженедельно будет совершать 21 рейс в Казахстан. Люксембург является мультимодальным хабом, и в этой связи аэропорт Астаны является для нас очень важным пунктом. Мы очень благодарны, что люксембургская компания может реализовать этот крупный совместный проект. Второй меморандум о взаимопонимании мы подписали с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности", – отметил руководитель внешнеполитического ведомства Люксембурга.

Касым-Жомарт Токаев и Жан Ассельборн также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Добавим, что по информации на сайте правительства Люксембурга, Жан Ассельборн родился 27 апреля 1949 года в Штайнфорте (Люксембург).

В 1981 году он окончил юридический факультет Университета в Нанси (Франция) и получил степень магистра частного права.

В 2004 году Жан Ассельборн был назначен заместителем премьер-министра и министра иностранных дел и иммиграции. В 2009 году его переназначили на эту должность.

В октябре 2012 года по его инициативе Люксембург впервые был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2013 и 2014 годы.

В октябре 2013 года его снова назначили министром иностранных и европейских дел. А в 2018-м Жан Ассельборн стал еще и министром иммиграции и предоставления убежища.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбека Шакиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2026844-tokaev-prinyal-glavu-mid-lyuksemburga-zhana-asselborna/