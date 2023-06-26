Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Нурланбек Шакиев. Фото: Акорда

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбека Шакиева, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Приветствуя Нурланбека Шакиева, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития отношений между двумя странами и углубления межпарламентских связей. По его словам, Кыргызстан для Казахстана является добрым соседом, братским государством и стратегическим партнером.

В ходе встречи глава государства отметил, что сегодня казахско-кыргызские отношения динамично развиваются, чему способствует взаимодействие на межправительственном и межпарламентском уровне. Он сообщил, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество увеличивается с каждым годом, и страны планируют довести товарооборот до 2 миллиардов долларов.

Президент выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности придадут важный импульс многим направлениям многопланового взаимодействия между странами. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан твердо привержен курсу на всестороннее развитие союзнических отношений с братским Кыргызстаном.

Нурланбек Шакиев. Фото: Акорда

В свою очередь Нурланбек Шакиев поблагодарил главу нашего государства за встречу и казахское гостеприимство, а также передал теплые слова приветствия от имени президента Садыра Жапарова.

По словам спикера, Казахстан и Кыргызстан являются самыми близкими странами во всех отношениях, и всестороннее сотрудничество, основанное на взаимопонимании и поддержке, постоянно углубляется. Кроме того, он выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Кыргызстаном.

Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Нурланбека Шакиева. Фото: Акорда

В завершение президент Казахстана высказал наилучшие пожелания в адрес лидера Кыргызстана.

Согласно официальному сайту парламента КР, Шакиев Нурланбек Тургунбекович - Торага (председатель) Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. На эту должность был избран 5 октября 2022 года.

До этого был лидером парламентской фракции "Ата-Журт Кыргызстан" в Жогорку Кенеша Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2026440-tokaev-prinyal-predsedatelya-zhogorku-kenesha-kyrgyzstana/