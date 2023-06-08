Токаев: Геополитическая напряженность и растущий протекционизм меняют мировую экономику

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел 35-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов сообщается на официальном сайте Акорды.

Открывая мероприятие, глава государства выразил признательность всем делегатам за участие в 35-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов и отметил символичность его проведения вместе с первым Международным форумом Астана. Он также сообщил, что в этом году отмечается 25-летие Совета иностранных инвесторов.

Касым-Жомарт Токаев и участники Совета иностранных инвесторов. Фото: Акорда

Темой нынешнего заседания определена цифровая трансформация экономики. В своем выступлении президент Казахстана подчеркнул, что геополитическая напряженность и растущий протекционизм меняют мировую экономику. Однако, как показало время, каждый кризис дает и новые возможности.

"Считаем, что цифровизация, являющая собой колоссальный технологический прорыв, как раз и предоставляет одну из таких возможностей. Рост цифровизации уже определяет сегодняшнюю повестку, оказывая кардинальное влияние на развитие экономики. Широкое внедрение новых концепций и технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей (IoT) и Большие данные (Big Data), ведет к изменению правил игры практически во всех отраслях – от сельского хозяйства до финансов.

Касым-Жомарт Токаев и участники Совета иностранных инвесторов. Фото: Акорда

Цифровизация уже стала определяющим фактором конкурентоспособности целых стран и регионов. Ожидается, что к 2025 году мировой рынок цифровых технологий увеличится на 50% и составит 6,8 трлн долларов. По прогнозам, в течение 10 лет до 70 % мировых товаров и услуг будут производиться с использованием цифровых технологий. Мы в Казахстане четко понимаем критическую важность данной тенденции. Недавно 62 страны единогласно поддержали создание в Казахстане Центра цифровых решений Организации Объединенных Наций для устойчивого развития Центральной Азии. Мы рассматриваем это как символ доверия и важную веху для выхода Казахстана на мировую арену", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев и участники Совета иностранных инвесторов. Фото: Акорда

Глава государства сообщил, что, согласно индексу цифрового интеллекта (Digital IQ), Казахстан уже занимает 20-е место по скорости цифровизации и входит в группу наиболее перспективных стран для развития цифрового благополучия.

"В 2022 году уровень цифровизации в Казахстане вырос на 12 %, а наши цифровые продукты становятся более конкурентоспособными на международных рынках. В прошлом году экспорт IT-продуктов и услуг увеличился в 5 раз и составил 333 миллиона долларов. Мы ставим краткосрочную цель увеличить этот показатель до 500 миллионов долларов к 2025 году. Но мы намерены и дальше двигаться вперед", – сказал президент.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев также выступил на пленарной сессии Международного форума Астана. Он отметил в своем выступлении, что этот форум способствует более активному взаимодействию в период беспрецедентной геополитической напряженности.

Еще глава государства обратился с приветственным словом к участникам 38-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма. Мероприятие состоялось в Алматы – его обращение в ходе заседания зачитал руководитель Администрации президента РК Олжас Бектенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023989-tokaev-vystupil-na-zasedanii-soveta-inostrannyh-investorov/