Токаев ратифицировал учреждение организации экономического сотрудничества в ЦА

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества", – говорится в сообщении.

По данным с официального сайта сената парламента РК, соглашение устанавливает правовой статус, порядок деятельности, задачи и полномочия Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества. Также будет способствовать сотрудничеству в научноөисследовательской сфере

Как отмечается в тексте самого соглашения, Институт Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества создается в качестве межправительственной организации с полной правосубъектностью, которая будет наделена привилегиями и льготами, необходимыми для осуществления предписываемых ей функций в соответствии с настоящим Соглашением.

Цель создания института заключается в повышении качества ЦАРЭС за счет создания знаний и развития потенциала для эффективного регионального сотрудничества, чтобы достичь цели ускорения экономического роста в регионе ЦАРЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023428-tokaev-podpisal-zakon-o-sozdanii-instituta-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-v-tsa/