Баллистическая ракета Северной Кореи со спутником-шпионом не долетела до космоса и развалилась

Жители Сеула наблюдают за запуском ракеты КНДР. Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Северная Корея запустила баллистическую ракету, по ее уверениям, для вывода на орбиту ее первого космического спутника, но вскоре после запуска ракета развалилась и упала в море.

КНДР ранее сообщала, что до 11 июня запустит свой первый космический спутник. Не скрывалось, что спутник будет разведывательным.

Официальное агентство ЦТАК сообщило, что после запуска в двигателе ракеты произошли неполадки.

Южнокорейские военные в целом подтверждают это заявление: по их словам, ракета быстро пропала с экранов радаров и развалилась в воздухе, после чего обломки действительно упали в Желтое море к западу от Корейского полуострова.

Армия Южной Кореи заявила, что она нашла в море и выловила эти обломки, и распространила фотографии найденного в море большого бочкообразного металлического объекта с выходящими из него трубами и проводами.

Согласно ее анализу, это и есть тот самый разведывательный спутник; в Сеуле в конечном итоге заключили, что ракета действительно предназначалась для запуска космического спутника.

Это уже шестая попытка Северной Кореи запустить космический спутник с 2016 года. ЦТАК заявило, что вскоре страна предпримет новую попытку.

Пуск северокорейской ракеты вызвал тревогу и смятение на Юге, а также в некоторых районах Японии.

В Сеуле сработали сирены воздушной тревоги, а абонентам сотовой связи было разослано предупреждение о необходимости готовиться к эвакуации. Спустя 20 минут пришло новое сообщение о том, что предыдущее было ошибочным.

Предупреждение также было разослано жителям южного японского острова Окинава.

Запуск ракеты Северной Кореей уже осудили США, Япония и ООН. Все они указали, что он прямо нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022849-ballisticheskaya-raketa-severnoy-korei-so-sputnikom-shpionom-ne-doletela-do-kosmosa-i-razvalilas/