Токаев ратифицировал соглашение о режиме границы с Туркменистаном

Пропускной пункт. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение о режиме казахстанско-туркменской госграницы. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы", – говорится в сообщении.

Как сообщается на официальном сайте сената парламента, соглашение предусматривает регулирование правоотношений между Казахстаном и Туркменистаном на государственной границе.

В частности, нормами закона определены порядок охраны государственной границы, ее пересечения, перевозки товаров и другого имущества. В документ также включены вопросы ведения предпринимательской, рыболовной или иной деятельности на государственной границе, в пограничных зонах и акваториях. При этом упорядочиваются пути решения инцидентов, которые могут возникнуть на границе с правовой точки зрения.

Напомним, что в ноябре прошлого года глава государства ратифицировал договор о делимитации границ между Казахстаном и Туркменистаном.

Данный договор определяет прохождение линии государственной границы между Республикой Казахстан и Туркменистаном на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды. Об этом сообщается на официальном сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2018727-tokaev-ratifitsiroval-soglashenie-o-rezhime-kazahstansko-turkmenskoy-gosgranitsy/