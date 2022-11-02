Токаев одобрил договор о делимитации границ между Казахстаном и Туркменистаном

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся делимитации казахстанско-туркменской границы на Каспийском море. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море", – говорится в сообщении.

Напомним, что договор между Казахстаном и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской госграницы был подписан в октябре прошлого года.

Данный договор определяет прохождение линии государственной границы между Республикой Казахстан и Туркменистаном на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды. Об этом сообщается на официальном сайте информационно-правовой системы Адилет.

Линия морской государственной границы построена исходя из среднего многолетнего уровня Каспийского моря, равного отметке минус 28.0 метров Балтийской системы высот 1977 года относительно нуля Кронштадтского футштока (уровнемер в виде бруса с делениями для измерения высоты уровня Балтийского моря в Кронштадте).

Линия разграничения рыболовных зон построена от конечной точки морской государственной границы.

Координаты поворотных точек линии морской государственной границы и линии разграничения рыболовных зон определены на основе согласованных Сторонами картографических материалов в системе координат 1942 года.

Отмечается, что любые естественные изменения местности, в том числе колебания уровня Каспийского моря, не влекут за собой изменений в прохождении линии морской государственной границы и линии разграничения рыболовных зон.

Договор является бессрочным, не подлежит денонсации и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о его ратификации.

Также сегодня Касым-Жомарт Токаев подписал еще один закон – "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1995414-tokaev-obodril-dogovor-o-delimitatsii-granits-mezhdu-kazahstanom-i-turkmenistanom/