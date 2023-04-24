Заявление посла КНР о статусе постсоветских стран прокомментировали в МИД Казахстана

Айбек Смадияров. Фото: t.me/pressmfakz

Официальный представитель МИД РК прокомментировал заявление посла Китая во Франции о том, что постсоветские страны не имеют действующего статуса в международном праве, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров высказал согласие с позицией Министерства иностранных дел КНР – ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин уважает суверенитет всех стран, которые входили в СССР.

"Я согласен с позицией МИД Китая, которую озвучила моя коллега сегодня. (...) Но я вам скажу, что 2 марта 1992 года Казахстан стал государством – членом ООН. А решение о приеме в организацию принимается Генеральной ассамблеей на основании рекомендации Совета безопасности, постоянным членом которого является, в том числе, КНР", – подчеркнул он.

Также, по словам спикера, после провозглашения независимости Казахстана 16 декабря 1991 года Китай одним из первых признал независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Вскоре после этого, 3 января 1992 года, страны официально объявили об установлении дипломатических отношений.

"В международном праве установление дипотношений означает признание государства в качестве субъекта международного права. Далее, 23 декабря 2002 года, между Казахстаном и КНР подписан основополагающий договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", – перечислил Айбек Смадияров.

В соответствии с этим документом, по его словам, стороны взаимно признают суверенитет и территориальную целостность.

"Я перечислил все моменты, которые говорят о серьезном взаимоотношении между Казахстаном и КНР. Нет необходимости реагировать на эти слова (о статусе стран бывшего СССР в международном праве – прим. ред.).

МИД Китая уже обозначил свою позицию, объясняя действия своего посла. Он работает в Париже. Давайте не будем переворачивать слова и выводить на совершенно другую тему", – резюмировал представитель МИД РК.

Напомним, что вечером 21 апреля посол Китая во Франции Лу Шай заявил в эфире французского телеканала LCI, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое придало бы конкретную форму их статусу суверенных стран".

От также усомнился в принадлежности Крыма Украине.

Страны Балтии, Украина и Франция выступили с резкими заявлениями, осуждающими такую позицию китайского дипломата.

Как пишет РИА Новости, официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала слова посла Китая во Франции о Крыме и суверенитете республик бывшего СССР.

"После распада СССР Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими странами, с момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества. Китай уважает суверенитет всех бывших республик СССР", – сказала дипломат.

Она также отметила, что некоторые СМИ неверно интерпретируют позицию Китая по украинскому вопросу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2018045-o-zayavlenii-posla-kitaya-vo-frantsii-o-statuse-postsovetskih-stran-vyskazalis-v-mid-kazahstana/