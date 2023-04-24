Токаев встретился в Акорде с премьером Чехии

Касым-Жомарт Токаев и Петр Фиала. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Чешской Республики Петра Фиалу, находящегося в Казахстане с официальным визитом, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Президент высказал уверенность в том, что первый официальный визит Петра Фиалы в нашу страну будет способствовать укреплению двусторонних отношений.

"Приветствую тот факт, что вы привезли сюда большую бизнес-делегацию. Состоится бизнес-форум, который, конечно, будет очень полезен в плане продвижения наших деловых контактов и сотрудничества", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Встреча делегаций двух стран. Фото: t.me/aqorda_resmi

Особое внимание в ходе встречи было уделено перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в транспортно-логистической сфере. Президент заявил о готовности оказать всестороннюю поддержку чешским инвесторам.

"Приветствуем инвестиции из Чешской Республики в различные сектора экономики, включая энергетику и машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, финансы, медицинскую промышленность и фармацевтику. Мы также рассчитываем на запуск прямого воздушного сообщения между столицами наших стран", – подчеркнул глава государства.

Петр Фиала подтвердил приверженность Чехии дальнейшему развитию сотрудничества с нашей страной.

"У Чешской Республики давние и дружественные отношения с Казахстаном, и мы рассчитываем на их продолжение. Надеюсь, что наша встреча даст новый импульс для более активных контактов. Для нас Казахстан является весьма важным партнером. Сотрудничество между Казахстаном и Чешской Республикой являются одним из важнейших столпов отношений Европейского Союза и Центральной Азии", – подчеркнул премьер-министр Чехии.

Петр Фиала – чешский политолог, профессор и политик. Является председателем Гражданской демократической партии Чехии, говорится на официальном сайте действующего премьера Чехии.

С 2004 по 2011 год был ректором Масариков университета, а с 2012 по 2013 год занимал пост министра образования в правительстве экс-премьера Петра Нечаса.

Премьер-министром Петр Фиала был назначен 28 ноября 2021 года, его правительство было сформировано 17 декабря 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2017996-tokaev-vstretilsya-v-akorde-s-premerom-chehii/