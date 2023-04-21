Жапаров, Мирзиеев, Алиев: главы каких стран поздравили Токаева с праздником Ораза айт

Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Главы государств и международных организаций направили президенту Касым-Жомарту Токаеву поздравительные телеграммы в честь праздника Ораза айт, сообщается на официальном сайте Акорды.

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пожелал главе государства долголетия, крепкого здоровья и больших достижений в ответственной работе, а дружественному народу Казахстана – дальнейшего развития, мира и процветания.

"Мне весьма приятно поздравить вac, ваше превосходительство, и весь народ Казахстана с добродетельным и благословенным для мусульман священным праздником Рамазан хайит и направить свои искренние и добрые пожелания. С удовлетворением хочу отметить, что благодаря нашей твердой политической воле и совместным усилиям все более крепнут и углубляются дружественные и добрососедские связи между нашими странами", – отмечается в телеграмме узбекского лидера.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем поздравительном послании высказал уверенность в том, что праздник Ораза айт принесет нашим братским народам согласие и благополучие.

"Убежден, что многогранные отношения между Кыргызстаном и Казахстаном, основанные на общих духовных ценностях и дружбе, а также стратегическом партнерстве, будут и впредь последовательно развиваться нашими совместными усилиями", – написал Садыр Жапаров.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу Казахстана – мира, стабильности, устойчивого прогресса и процветания.

"Уверен, что дружеские отношения и многогранное взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами на основании незыблемых традиций этого благодатного праздника и совместными созидательными усилиями сторон и впредь будут расширяться в соответствии с коренными интересами наших народов, достигая нового качественного и содержательного уровня", – отметил лидер Таджикистана.

В своем поздравительном послании президент Азербайджана Ильхам Алиев дает высокую оценку поступательного развития азербайджанско-казахских межгосударственных связей и сотрудничества.

"Мы полны решимостью и впредь успешно продолжать наши совместные усилия на пути углубления союзнических отношений с Казахстаном, который является нашей братской страной и надежным партнером. С большим удовольствием вспоминаю мой недавний визит в вашу прекрасную страну. В этот знаменательный праздник желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности, братскому народу Казахстана – постоянного мира и благополучия", – говорится в телеграмме.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также направил свои поздравления и наилучшие пожелания главе нашего государства и народу Казахстана.

"Глубоко верю, что этот светлый праздник, символизируя торжество добра, благородства и милосердия, опираясь на высокие духовные ценности Ислама, будет способствовать укреплению взаимопонимания, солидарности и мира во всей мусульманской умме", – написал президент Туркменистана.

Главу государства также поздравили король Иордании Абдалла II, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, эмир Кувейта Шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер Ас-Сабах, султан Омана Хайсам бен Тарик, президент государства палестина Махмуд Аббас, наследный принц Кувейта Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах, председатель президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Письма и телеграммы в адрес главы государства продолжают поступать.

Сегодня, 21 апреля, президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт.

Праздник, как известно, отмечается в честь завершения поста, длившегося во время священного месяца Рамазан.

Священный месяц Рамазан в этом году начался 23 марта. В ночь с 17 на 18 апреля прошла священная ночь Предопределения (Кадр).

Отметим, что в дни праздника Ораза айт все мусульмане мира ходят друг к другу в гости, навещают родных, а также помогают нуждающимся.

Слово "Айт" означает праздновать, приветствовать, радовать друг друга, радоваться, отвечать взаимностью. Ораза айт – праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамазан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2017785-zhaparov-mirzieev-aliev-glavy-kakih-stran-pozdravili-tokaeva-s-prazdnikom-oraza-ayt/